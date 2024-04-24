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娛樂
2024-04-24 20:42:10

Taylor Swift新歌《The Black Dog》帶挈同名酒吧「好生意」

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The Black Dog位於倫敦南部，現已成為打卡熱點。

The Black Dog位於倫敦南部，現已成為打卡熱點。

天后Taylor Swift日前推出新專輯《The Tortured Poets Department(TTPD)全球大熱，引發每日也有新話題。《TTPD》內歌曲《The Black Dog》講述感嘆自己的愛人在酒吧時，並沒有想念過她。歌詞：「我看著他走進一間名為Black Dog的酒吧，我心裡被刺穿新的傷口。」現實中，這間The Black Dog酒吧確實存在，位於倫敦南部112 Vauxhall Walk。酒吧經理向《天空電視台》表示，Taylor前演員男友Joe Alwyn是酒吧熟客，亦有一位金髮女士(暗示Taylor)經常幫襯。明顯地，Taylor寫這首歌是回憶與Joe的戀情。

Taylor與Joe結束6年情，是天后一段最長戀情。

Taylor與Joe結束6年情，是天后一段最長戀情。

Taylor粉絲在酒吧門口寫上《The Black Dog》歌詞的黑板旁影相。

Taylor粉絲在酒吧門口寫上《The Black Dog》歌詞的黑板旁影相。

Taylor命名特飲

歌曲推出後，The Black Dog日日滿座，Taylor Swift粉絲擠得水洩不通。突如其來的大商機，酒吧老闆即時推出以Taylor為名的漢堡和飲品，生意額即時倍增。酒吧經理表示：「如果客人可以唱出整首《The Black Dog》，我們會送他一杯Taylor特飲。」TaylorJoe2017年拍拖，兩人經常在倫敦約會，The Black Dog就是他們的聚腳地。兩人於去年分手，結束6年戀情。

顧客唱出整首《The Black Dog》，就可免費飲到Taylor特飲。

顧客唱出整首《The Black Dog》，就可免費飲到Taylor特飲。

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