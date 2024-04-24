Taylor Swift新歌《The Black Dog》帶挈同名酒吧「好生意」

天后Taylor Swift日前推出新專輯《The Tortured Poets Department》(TTPD)全球大熱，引發每日也有新話題。《TTPD》內歌曲《The Black Dog》講述感嘆自己的愛人在酒吧時，並沒有想念過她。歌詞：「我看著他走進一間名為Black Dog的酒吧，我心裡被刺穿新的傷口。」現實中，這間The Black Dog酒吧確實存在，位於倫敦南部112 Vauxhall Walk。酒吧經理向《天空電視台》表示，Taylor前演員男友Joe Alwyn是酒吧熟客，亦有一位金髮女士(暗示Taylor)經常幫襯。明顯地，Taylor寫這首歌是回憶與Joe的戀情。