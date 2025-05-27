Taylor Swift缺席AMA抱蛋 Billie Eilish橫掃7獎成大贏家

《全美音樂獎2025》(American Music Awards of 2025，AMA)今日下午2時在美國拉斯維加斯舉行，獲年度最佳藝人、最受歡迎女歌手、年度最佳唱、最佳唱片專輯、最佳合作歌手、最佳巡演藝人的Taylor Swift缺席頒獎禮，最終未能獲取任何一個獎。
Taylor Swift是今年AMA歷年獲獎最多的歌手，她在此頒獎禮共獲得40座獎盃，她今年缺席令到獎項被其他歌手瓜分，而當中獎項包括Billie Eilish贏得年度最佳藝人、年度最佳唱片、年度最佳歌曲及最佳巡演藝人共7個獎項；而Beyonce則獲得最佳鄉謠女歌手、最佳鄉謠唱片2獎。
Hip與R&B歌曲方面，Eminem則獲得最佳hip hop唱片、Kendrick Lamar的《Not Like Us》則獲得最佳hip hop歌曲；The Weeknd則獲得最佳R&B唱片、最佳R&B男歌手；Lady Gaga與Bruno Mars的《Die With A Smile》則獲得最佳合作歌曲獎；防彈少年團(BTS)的隊長RM，則被被選為最佳K-Pop藝人。
而今年的頒獎禮的表演嘉賓，則有Jennifer Lopez、Rod Stewart、Janet Jackson、Gwen Stefani及Benson Boone等藝人。