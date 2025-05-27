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娛樂
2025-05-27 18:30:00

Taylor Swift缺席AMA抱蛋 Billie Eilish橫掃7獎成大贏家

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Taylor Swift缺席AMA，雖有6項提名，最終抱蛋收場。

Taylor Swift缺席AMA，雖有6項提名，最終抱蛋收場。

《全美音樂獎2025》(American Music Awards of 2025，AMA)今日下午2時在美國拉斯維加斯舉行，獲年度最佳藝人、最受歡迎女歌手、年度最佳唱、最佳唱片專輯、最佳合作歌手、最佳巡演藝人提名的Taylor Swift缺席頒獎禮，最終未能獲取任何一個獎。

 

Taylor Swift是今年AMA歷年獲獎最多的歌手，她在此頒獎禮共獲得40座獎盃，她今年缺席令到獎項被其他歌手瓜分，而當中獎項包括Billie Eilish贏得年度最佳藝人、年度最佳唱片、年度最佳歌曲及最佳巡演藝人等共7個獎項；而Beyonce則獲得最佳鄉謠女歌手、最佳鄉謠唱片2獎。

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Janet Jackso擔任表演嘉賓，《Control》、《Someone to Call My Lover》及《All for You》3曲。 Billie Eilish AMA橫掃4獎成大贏家。 Beyonce在鄉謠歌曲界別斬獲兩獎，成績亮麗。 The Weeknd在R&B界別獨攬最佳唱片、最佳男歌手兩大獎。

Hip與R&B歌曲方面，Eminem則獲得最佳hip hop唱片、Kendrick Lamar的《Not Like Us》則獲得最佳hip hop歌曲；The Weeknd則獲得最佳R&B唱片、最佳R&B男歌手；Lady Gaga與Bruno Mars的《Die With A Smile》則獲得最佳合作歌曲獎；防彈少年團(BTS)的隊長RM，則被被選為最佳K-Pop藝人。

而今年的頒獎禮的表演嘉賓，則有Jennifer Lopez、Rod Stewart、Janet Jackson、Gwen Stefani及Benson Boone等藝人。

Gwen Stefani現場演唱《Swallow My Tears》、《The Sweet Escape》及《Hollaback Girl》3曲。

Gwen Stefani現場演唱《Swallow My Tears》、《The Sweet Escape》及《Hollaback Girl》3曲。

Kendrick Lamar的《Not Like Us》則獲得最佳hip hop歌曲。

Kendrick Lamar的《Not Like Us》則獲得最佳hip hop歌曲。

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