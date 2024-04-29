Taylor Swift被揭私人飛機行蹤 發信警告追蹤者

天后Taylor Swift去年舉行的世界巡迴演唱會The Eras仍在進行中，一名21歲的電腦系學生Jack Sweeney，一直以電腦追蹤Taylor的飛行路線，之後將資訊拍成短片放上YouTube，Taylor的法律團隊忍無可忍，於是向Jack發信，警告他停止所有追蹤行動。

英國《太陽報》訪問Jack了解事件來龍去脈，他說：「Taylor的警告信寫道『雖然這對你(Jack)來說是一場遊戲(追蹤航班)，或者你希望贏得名氣和金錢。但對我們來說，是一個生死攸關的問題。Taylor由出道開始已被跟蹤，她至今一直活在驚慌的生活中。』」Jack表示：「4個月前我收到警告信，期間Taylor團隊已向IG舉報，所以我開設的Taylor私人飛機IG帳戶已被封了，至今也無法再用。」