娛樂
2025-10-21 16:45:00

Taylor Swift霸榜Billboard十大僅3天 被Kpop 獵魔女團 Alex Warren反殺

以韓國人為班底任主創的《Kpop 獵魔女團》，衝擊了美國影音娛樂界。

Netflix動畫《Kpop 獵魔女團》的原聲配樂歌曲《Golden》，在今日美國Billboard Hot 100榜單中出現反彈，成功在本周攀升回第3名，引來樂迷談論。在周末公布的榜單中，樂壇天后Taylor Swift的新專輯《The Life of a Showgirl》霸榜10大，但在一周後最新公布的榜單中，《Golden》、Alex Warren的《Ordinary》重回第34位，結束Taylor Swift一人霸榜十大的地位。

 

Taylor Swift的樂壇生涯，正在不斷創造歷史。 Alex Warren實力不容小覷，兩大勁敵當前，仍然能擠進榜單的第4名。 Billboard Hot 100榜今日繹出的榜單預告。 Billboard 200仍是Taylor Swift的天下。 Billboard Global 200是Taylor Swift與《Kpop 獵魔女團》爭天下。

Taylor Swift仍不斷創造歷史

不過Taylor Swift的其他歌曲仍表現不俗，她的12首新歌依然位列前14名之內，包括冠軍和亞軍，成績不容小覷，她已經13次奪得Hot 100冠軍，並且成為歷史上第5位能在前14名中包攬12首歌曲的歌手，還有試過3次霸榜十大，創造多項歷史，顯示其強大音樂實力與受歡迎程度。

Golden》在榜單上僅用一周時間就重返前5位，眾多樂迷都好奇，大家都在關注這首歌能否重返榜首。面臨激烈的競爭，《Golden》在榜上的表現相當亮眼，不但連續17周上榜，其中有8周排名第一，並且曾創下連續7周蟬聯冠軍的紀錄。隨著榜單變化，競爭將更加激烈，樂迷拭目以待《Golden》與Taylor Swift的大戰。

 

《Kpop 獵魔女團》憑著影集的助攻，有機會重奪第一。

