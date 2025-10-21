Taylor Swift霸榜Billboard十大僅3天 被Kpop 獵魔女團 Alex Warren反殺

Netflix動畫《Kpop 獵魔女團》的原聲配樂歌曲《Golden》，在今日美國Billboard Hot 100榜單中出現反彈，成功在本周攀升回第3名，引來樂迷談論。在周末公布的榜單中，樂壇天后Taylor Swift的新專輯《The Life of a Showgirl》霸榜10大，但在一周後最新公布的榜單中，《Golden》、Alex Warren的《Ordinary》重回第3、4位，結束Taylor Swift一人霸榜十大的地位。
Taylor Swift仍不斷創造歷史
不過Taylor Swift的其他歌曲仍表現不俗，她的12首新歌依然位列前14名之內，包括冠軍和亞軍，成績不容小覷，她已經13次奪得Hot 100冠軍，並且成為歷史上第5位能在前14名中包攬12首歌曲的歌手，還有試過3次霸榜十大，創造多項歷史，顯示其強大音樂實力與受歡迎程度。
《Golden》在榜單上僅用一周時間就重返前5位，眾多樂迷都好奇，大家都在關注這首歌能否重返榜首。面臨激烈的競爭，《Golden》在榜上的表現相當亮眼，不但連續17周上榜，其中有8周排名第一，並且曾創下連續7周蟬聯冠軍的紀錄。隨著榜單變化，競爭將更加激烈，樂迷拭目以待《Golden》與Taylor Swift的大戰。