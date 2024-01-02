Taylor Swift 291億點擊率稱冠Spotify Drake連續7年成播放量最top rapper

據外國報導，全球最大音樂串流平台Spotify，今年播放量最多的藝人，Taylor Swift而291億點擊率稱冠，她亦是唯一位居榜首的女藝人。此外Taylor Swift剛取代貓王Elvis Presley，成為美國專輯榜史上，排名第一時間最長的獨唱歌手。

自2012年起，Spotify每年都會發布該音樂平台串流播放量最高藝人排行榜，其中Drake和波多黎各rapper Bad Bunny曾三度位居榜首，而Bad Bunny是唯一一位連續3年(2020至2022年)榮登榜首的藝人。今年的排名的前五位，第一名Taylor Swift、第二名Bad Bunny、第三名The Weeknd、第四名Drake、第五名Peso Pluma。