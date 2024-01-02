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娛樂
2024-01-02 17:26:25

Taylor Swift 291億點擊率稱冠Spotify Drake連續7年成播放量最top rapper

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Taylor Swift與Drake，在樂壇平分春色。

據外國報導，全球最大音樂串流平台Spotify，今年播放量最多的藝人，Taylor Swift291億點擊率稱冠，她亦是唯一位居榜首的女藝人。此外Taylor Swift剛取代貓王Elvis Presley，成為美國專輯榜史上，排名第一時間最長的獨唱歌手。

2012年起，Spotify每年都會發布該音樂平台串流播放量最高藝人排行榜，其中Drake和波多黎各rapper Bad Bunny曾三度位居榜首，而Bad Bunny是唯一一位連續3(20202022)榮登榜首的藝人。今年的排名的前五位，第一名Taylor Swift、第二名Bad Bunny、第三名The Weeknd、第四名Drake、第五名Peso Pluma

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Taylor Swift取代貓王Elvis Presley，成為美國專輯榜史上，排名第一時間最長的獨唱歌手。

而加拿大rapper Drake，於2023年成為Spotify，最高點擊率的rapper，他的串流播放量超過176億次。其實早在去年中旬，RapCaviar已將Drake評為Spotify有史以來播放量最多的rapper，排在他後的是EminemYeJuice WRLDXXXTentacion。他亦是連續7年成為Spotify上播放次數最多的rapper

 

去年Drake發布了兩張專輯，《For All the Dogs》和《Scary Hours 3》。《For All the Dogs》收錄了23首作品，並與SZAChief KeefBad BunnyJ. Cole21 Savage等一班藝人合作，之後對外宣布，因健康問題暫停所有創作與宣傳。至於Drake今年會否在推出新作，目前還沒有確定消息，其樂迷可以繼續關注他的動態。

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Drake連續7年成Spotify播放量最多的rapper。

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