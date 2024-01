Taylor Swift 291億點擊率稱冠Spotify Drake連續7年成播放量最top rapper

而加拿大rapper Drake,於2023年成為Spotify,最高點擊率的rapper,他的串流播放量超過176億次。其實早在去年中旬,RapCaviar已將Drake評為Spotify有史以來播放量最多的rapper,排在他後的是Eminem、Ye、Juice WRLD和XXXTentacion。他亦是連續7年成為Spotify上播放次數最多的rapper。

去年Drake發布了兩張專輯,《For All the Dogs》和《Scary Hours 3》。《For All the Dogs》收錄了23首作品,並與SZA、Chief Keef、Bad Bunny、J. Cole、21 Savage等一班藝人合作,之後對外宣布,因健康問題暫停所有創作與宣傳。至於Drake今年會否在推出新作,目前還沒有確定消息,其樂迷可以繼續關注他的動態。