Taylor Swift 291億點擊率稱冠Spotify Drake連續7年成播放量最top rapper

據外國報導，全球最大音樂串流平台Spotify，今年播放量最多的藝人，Taylor Swift而291億點擊率稱冠，她亦是唯一位居榜首的女藝人。此外Taylor Swift剛取代貓王Elvis Presley，成為美國專輯榜史上，排名第一時間最長的獨唱歌手。
自2012年起，Spotify每年都會發布該音樂平台串流播放量最高藝人排行榜，其中Drake和波多黎各rapper Bad Bunny曾三度位居榜首，而Bad Bunny是唯一一位連續3年(2020至2022年)榮登榜首的藝人。今年的排名的前五位，第一名Taylor Swift、第二名Bad Bunny、第三名The Weeknd、第四名Drake、第五名Peso Pluma。
而加拿大rapper Drake，於2023年成為Spotify，最高點擊率的rapper，他的串流播放量超過176億次。其實早在去年中旬，RapCaviar已將Drake評為Spotify有史以來播放量最多的rapper，排在他後的是Eminem、Ye、Juice WRLD和XXXTentacion。他亦是連續7年成為Spotify上播放次數最多的rapper。
去年Drake發布了兩張專輯，《For All the Dogs》和《Scary Hours 3》。《For All the Dogs》收錄了23首作品，並與SZA、Chief Keef、Bad Bunny、J. Cole、21 Savage等一班藝人合作，之後對外宣布，因健康問題暫停所有創作與宣傳。至於Drake今年會否在推出新作，目前還沒有確定消息，其樂迷可以繼續關注他的動態。