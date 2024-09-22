Taylor Swift Gigi Hadid紐約飯局 10月再登Victoria’s Secret舞台

完成世紀創舉The Eras巡迴演唱會後，天后Taylor Swift繼續餘慶節目，除了男友Tarvis Kelce外，也相約好友爭取見面。周六晚，Taylor與超模老友Gigi Hadid現身紐約到名牌餐廳The Corner Store食飯。Taylor穿上Ramy Brook的Derrick格仔裙配搭Vivienne Westwood短boot，啡色手袋來自Stella McCartney。29歲的Gigi一身秋冬打扮，襯上價值5,000港元的Jacquemus手袋。

報答 Victoria’s Secret 內衣品牌Victoria’s Secret內衣騷以往是時尚界年度盛事，但品牌高層涉及性醜聞後，令內衣騷在2019年起停辨。Victoria’s Secret重整架構，希望重辦表演挽回形象，決定今年10月15日再度舉行內衣騷，請來BLACKPINK成員Lisa、格林美南非女歌手Tyla，以及天后雪兒(Cher)演出，還有歷代捧紅過的「天使」，例如Taylor Hill、Tyra Banks、Grace Elizabeth等，當然唔少得Gigi Hadid了，她們為了後答品牌捧紅之恩，重登舞台再當內衣model。