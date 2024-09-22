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娛樂
2024-09-22 21:18:10

Taylor Swift Gigi Hadid紐約飯局 10月再登Victoria’s Secret舞台

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Taylor鍾情格仔裙，配搭7,000港元的Vivienne Westwood短boot。

Taylor鍾情格仔裙，配搭7,000港元的Vivienne Westwood短boot。

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完成世紀創舉The Eras巡迴演唱會後，天后Taylor Swift繼續餘慶節目，除了男友Tarvis Kelce外，也相約好友爭取見面。周六晚，Taylor與超模老友Gigi Hadid現身紐約到名牌餐廳The Corner Store食飯。Taylor穿上Ramy BrookDerrick格仔裙配搭Vivienne Westwood短boot，啡色手袋來自Stella McCartney29歲的Gigi一身秋冬打扮，襯上價值5,000港元的Jacquemus手袋。

Gigi準備為Victoria’s Secret演出進行彩排。

Gigi準備為Victoria’s Secret演出進行彩排。

Gigi在2016年開始為Victoria’s Secret行騷，亦是她走紅時尚界第一步。

Gigi在2016年開始為Victoria’s Secret行騷，亦是她走紅時尚界第一步。

報答Victoria’s Secret

內衣品牌Victoria’s Secret內衣騷以往是時尚界年度盛事，但品牌高層涉及性醜聞後，令內衣騷在2019年起停辨。Victoria’s Secret重整架構，希望重辦表演挽回形象，決定今年1015日再度舉行內衣騷，請來BLACKPINK成員Lisa、格林美南非女歌手Tyla，以及天后雪兒(Cher)演出，還有歷代捧紅過的「天使」，例如Taylor HillTyra BanksGrace Elizabeth等，當然唔少得Gigi Hadid了，她們為了後答品牌捧紅之恩，重登舞台再當內衣model。

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萬眾期待10月15日Gigi在Victoria’s Secret的演出。

萬眾期待10月15日Gigi在Victoria’s Secret的演出。

相隔5年再開騷，大會請來雪兒、Lisa和Tyla演出。

相隔5年再開騷，大會請來雪兒、Lisa和Tyla演出。

 
 
 