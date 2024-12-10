Taylor Swift《The Eras Tour》門票總收入 史無前例突破155億元

樂壇天后Taylor Swift，在過去兩年中舉行《The Eras Tour》演唱會，其總收入已突破20億美元(約155.4億港元)。據《紐約時報》報導，Taylor Swift的巡演主辦公司近日首次披露其149場演出的總門票收入為2,077,618,725美元。
自去年3月起，Taylor Swift在全球舉行《The Eras Tour》演唱會，為期約21個月，吸引了超過10,168,008名觀眾。這意味著每個座位的平均票價約為204美元(約1,586港元)。
而《The Eras Tour》巡演中入座人數最多的那場演出，就是發生在今年2月16日，地點位於澳洲墨爾本那場巡演，共有96,006名觀眾入場。而在英國倫敦的溫布萊球場舉行為期8天的演出中，則有753,112名樂迷入場觀看。
此外，除了門票收入，Taylor Swift演唱會的周邊產品，還帶來可觀的衍生收入。每場巡演販售的T恤和紀念品銷售收入，預計利潤亦十分龐大。僅在上個月發行的256頁演唱會寫真集中，首兩天就售出81.4萬本。
雖然這些收入未必直接歸Taylor Swift所有，但北美的門票轉售市場，亦因為演唱會而興旺起來。根據門票銷售公司Victory Live的數據，Taylor Swift最近在加拿大溫哥華舉行的3天演出中，轉售門票平均價格就高達2,952美元(約22,951港元)。
Taylor Swift的《The Eras Tour》不僅是她個人事業一次輝煌標誌，更為全球音樂市場帶來一次震撼，展示當代流行音樂的影響力和商業潛力。