Taylor Swift《The Eras Tour》門票總收入 史無前例突破155億元

樂壇天后Taylor Swift，在過去兩年中舉行《The Eras Tour》演唱會，其總收入已突破20億美元(約155.4億港元)。據《紐約時報》報導，Taylor Swift的巡演主辦公司近日首次披露其149場演出的總門票收入為2,077,618,725美元。

自去年3月起，Taylor Swift在全球舉行《The Eras Tour》演唱會，為期約21個月，吸引了超過10,168,008名觀眾。這意味著每個座位的平均票價約為204美元(約1,586港元)。

而《The Eras Tour》巡演中入座人數最多的那場演出，就是發生在今年2月16日，地點位於澳洲墨爾本那場巡演，共有96,006名觀眾入場。而在英國倫敦的溫布萊球場舉行為期8天的演出中，則有753,112名樂迷入場觀看。