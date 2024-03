Taylor Swift《The Eras Tour(Taylor’s Version)》3.15登陸Disney+ 獨家收錄4 首電影版未曝光歌曲

收錄unplugged版《M aroon 》

《Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)》由Sam Wrench執導,創下演唱會電影全球收入逾2.6億美元票房紀錄,而Disney+版本的預告亦正式發布,開首以歌曲《…Ready For It?》中一句「Are You Ready For It?」燃點起全球樂迷的熱切期待!片段中更展示出演唱會中的精彩場面,不論勁歌熱舞還是深情演唱均一一呈現。最後結尾時,Taylor Swift以鋼琴獨奏,彈出她最喜愛的歌曲之一《Maroon》,亦是四首獨家收錄的Unplugged歌曲的其中之一。