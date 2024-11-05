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娛樂
2024-11-05 15:03:08

Taylor Swift《TTPD》專輯半年獲60億次點擊 獲法國NRJ頒發全球最佳女歌手獎

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Taylor Swift今年事業成功，而且愛情得意。

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樂壇天后Taylor Swift，今年推出專輯《The Tortured Poets Department(TTPD)，以及舉行《The Eras Tour》創下驚人紀錄，奠定其樂壇一姐的地位。剛剛才獲法國的2024NRJ Music Awards》頒發「International Female Artist」的她，憑藉音樂才華和強大創作能力，不斷征服著世界各地聽眾。

其專輯《TTPD》，今日成為最大音樂平台Spotify歷史上，最快突破60億次串流播放量的女歌手專輯。此碟今年419日發行以來，就不斷打破網上串流紀錄，令人驚嘆的是在24小時內，獲得3億次播放率，並且在一周內達到10億次播放的壯舉，顯示出Taylor Swift在音樂界的強大影響力。

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獲法國《NRJ Music Awards》頒發「International Female Artist」。 《The Tortured Poets Department》成為Spotify歷史上，最快突破60億次串流播放量的專輯。 Taylor Swift繼2022 年的《All Too Well: The Short Film》榮獲MTV台「最佳音樂錄影帶」獎，今年有望再下一城。

此外，Taylor Swift2022 年憑藉《All Too Well: The Short Film》榮獲MTV台「最佳音樂錄影帶」獎，締造令人難以置信的魔幻之夜。如今，她的新作《Fortnight》再次入圍2024年《MTV歐洲音樂獎(MTV EMAs)》，業界高度關注和討論她能否衝出美國，於歐洲的頒獎禮上稱霸，fans們則熱切期待一周後頒獎禮的舉行，希望她再度上台領獎。

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