Taylor Swift《TTPD》專輯半年獲60億次點擊 獲法國NRJ頒發全球最佳女歌手獎

樂壇天后Taylor Swift，今年推出專輯《The Tortured Poets Department》(《TTPD》)，以及舉行《The Eras Tour》創下驚人紀錄，奠定其樂壇一姐的地位。剛剛才獲法國的2024《NRJ Music Awards》頒發「International Female Artist」的她，憑藉音樂才華和強大創作能力，不斷征服著世界各地聽眾。

其專輯《TTPD》，今日成為最大音樂平台Spotify歷史上，最快突破60億次串流播放量的女歌手專輯。此碟今年4月19日發行以來，就不斷打破網上串流紀錄，令人驚嘆的是在24小時內，獲得3億次播放率，並且在一周內達到10億次播放的壯舉，顯示出Taylor Swift在音樂界的強大影響力。