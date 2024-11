Taylor Swift《TTPD》專輯半年獲60億次點擊 獲法國NRJ頒發全球最佳女歌手獎

此外,Taylor Swift於2022 年憑藉《All Too Well: The Short Film》榮獲MTV台「最佳音樂錄影帶」獎,締造令人難以置信的魔幻之夜。如今,她的新作《Fortnight》再次入圍2024年《MTV歐洲音樂獎(MTV EMAs)》,業界高度關注和討論她能否衝出美國,於歐洲的頒獎禮上稱霸,fans們則熱切期待一周後頒獎禮的舉行,希望她再度上台領獎。