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娛樂
2024-04-29 22:55:00

Taylor Swift《TTPD》專輯首周銷量261萬張 Billboard14個第一平Jay-Z紀錄

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《The Tortured Poets Department》專輯發行僅一周，全球大賣261萬張。

當時得令的美國樂壇天后Taylor Swift，最新專輯《The Tortured Poets Department》(《TTPD》)發行一周，即獲得破紀錄銷量，並迅速拿下Billboard 專輯榜第一名。

根據Billboard的報道，《TTPD》在首周就售出了261萬張，包括數位下載、CD、黑膠唱片和卡式帶等各種格式，其中191.4萬張是傳統格式的銷售量。這一銷售數字，輕鬆超越Taylor Swift之前專輯《1989》(Taylor Swift Version)的165.3萬張銷量紀錄，成為今年之冠。只不及Adele 9年前(2015年)《25》專輯，創下的380萬張銷量。

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Taylor Swift共有14張專輯打上Billboard 200 No.1。

此外，《TTPD》在各大串流音樂平台上，播放量達到了8.9億次，創下單周點擊率最高紀錄。《TTPD》是Taylor Swift繼2022年發行《Midnights》後的新作，是一張雙專輯和額外附加專輯組成，總共包含31首歌曲。

Taylor Swift已經有13張專輯(包括重新錄製的專輯)，在Billboard 200專輯榜上排名第一，包括《TTPD》在內，成為她職業生涯第14張專輯，登上Billboard榜首。

在Billboard 70年的歷史裡，只有rapper Jay-Z和Taylor Swift，唯一擁有14張專輯登上第一名的獨唱音樂家。而之前擁有這一成就的音樂單位，就是The Beatles，他們有19首單曲登上Billboard榜首。

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演唱會大賣，專輯又銷得，Taylor Swift已成最當時得令的樂壇天后。

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Jay-Z Billboard 14個第一，終於被Taylor Swift平了紀錄。

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