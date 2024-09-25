The Beatles 84歲鼓手Ringo Starr感冒 聽醫生建議取消巡演

Ringo Starr被認為在音樂發展歷史上，有深遠影響的鼓手，

英國傳奇樂隊The Beatles的84歲鼓手Ringo Starr，近日傳出令人擔憂的消息。據外媒報道，Ringo Starr與其樂隊His All Star Band，一早定下一系列巡演，由於感冒關係，聽從醫生建議的他，選擇取消巡演，包括原定24日在費城和25日在紐約的演出。

The Beatles及Ringo Starr的fans，對其患病的消息感到擔憂，紛紛在社交媒體上表達了他們關心和祝福，許多fans留言：「雖然只是感冒，但看起來情況不太妙，取消巡演是明智之舉。」有粉絲指：「Ringo Starr已經84歲了，健康才是最重要的。」大家都希望他能儘快康復，並再次回到舞台。His All Star Band的發言人表示：「Ringo Starr和樂隊多謝歌迷送來的愛與祝福，我們希望盡快和大家見面。」