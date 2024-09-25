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娛樂
2024-09-25 20:58:59

The Beatles 84歲鼓手Ringo Starr感冒 聽醫生建議取消巡演

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Ringo Starr被認為在音樂發展歷史上，有深遠影響的鼓手，

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英國傳奇樂隊The Beatles84歲鼓手Ringo Starr，近日傳出令人擔憂的消息。據外媒報道，Ringo Starr與其樂隊His All Star Band，一早定下一系列巡演，由於感冒關係，聽從醫生建議的他，選擇取消巡演，包括原定24日在費城和25日在紐約的演出。

感冒的Ringo Starr，與他的樂隊His All Star Band，聽醫生建議取消巡演。 Ringo Starr完全不像84歲，打起鼓來仍非常震撼人心。 Ringo Starr被認為在音樂發展歷史上，有著深遠影響的鼓手。

The BeatlesRingo Starrfans，對其患病的消息感到擔憂，紛紛在社交媒體上表達了他們關心和祝福，許多fans留言：「雖然只是感冒，但看起來情況不太妙，取消巡演是明智之舉。」有粉絲指：「Ringo Starr已經84歲了，健康才是最重要的。」大家都希望他能儘快康復，並再次回到舞台。His All Star Band的發言人表示：「Ringo Starr和樂隊多謝歌迷送來的愛與祝福，我們希望盡快和大家見面。」

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作為The Beatles的一員，Ringo Starr對流行音樂影響深遠。去年11月，The Beatles發行他們最後一首歌曲《Now And Then》，這首歌是已故的John Lennon，於七十年代創作，早期未能發行，是因為當時的音質並不佳。隨著科技的進步，The Beatles借助人工智慧(AI)技術，來修復John Lennon的聲音，讓這首歌得以重新發行，並迅速登上「英國官方單曲排行榜」第一名，獲得了廣泛的讚譽。