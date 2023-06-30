The Do Show｜周潤發剖白點解冇再拍王晶電影　「阿晶，又重複嗰啲？舊時嗰啲？」

DO姐鄭裕玲早前宣布開設YouTube channel 主理節目The Do Show，第一集嘉賓就有多年拍檔發哥周潤發。喺預告片佢地已經又攬又錫，而節目尋日正式上架，原來而家熱愛跑步嘅發哥同講求健康嘅Do姐，多年前已經一齊跑步。

發哥憶述同DO姐70年代試過一齊跑步，拍TVB劇《網中人》時仲會一齊著白色運動裝朝朝跑，跑完又會去飲豆漿。至於而家發哥就會join戚美珍同三哥苗僑偉嘅跑步團，跑完去飲茶。Do姐就問發哥跑完步飲完茶時間尚早，仲有咩做，發哥就話會打理下啲鏡頭晒下相，仲話「唔係咁多人請我拍戲嘅時候，又有跑步又有影相係幾開心嘅」。