The Do Show｜周潤發剖白點解冇再拍王晶電影　「阿晶，又重複嗰啲？舊時嗰啲？」

DO姐鄭裕玲早前宣布開設YouTube channel 主理節目The Do Show，第一集嘉賓就有多年拍檔發哥周潤發。喺預告片佢地已經又攬又錫，而節目尋日正式上架，原來而家熱愛跑步嘅發哥同講求健康嘅Do姐，多年前已經一齊跑步。
發哥憶述同DO姐70年代試過一齊跑步，拍TVB劇《網中人》時仲會一齊著白色運動裝朝朝跑，跑完又會去飲豆漿。至於而家發哥就會join戚美珍同三哥苗僑偉嘅跑步團，跑完去飲茶。Do姐就問發哥跑完步飲完茶時間尚早，仲有咩做，發哥就話會打理下啲鏡頭晒下相，仲話「唔係咁多人請我拍戲嘅時候，又有跑步又有影相係幾開心嘅」。
問發哥會唔會教新一代演戲
而家發哥大幅減產，DO姐想知佢點揀job，發哥就話有啲劇本係為周潤發而寫，例如姜文嘅《讓子彈飛》，又提到合作多時嘅王晶都有俾好多劇本佢睇，不過就話「我睇完之後……阿晶，又重複嗰啲？舊時嗰啲？我唔想。我想搵啲啲好特別啲」。
DO姐又大爆發哥當年喺片場同廖啟智、吳孟達傾演技，甚至話佢一早就識用方法演技。Do姐又問發哥會唔會教新一代演戲，發哥就問之前鄭則仕同TVB都搵過佢教，但要好似智叔咁樣喺大學教戲好難，因為人人性格唔同而導演又會各有要求，就算合作好耐嘅對手都唔會guide佢哋去做戲。至於做導演，發哥直情話唔鍾意，因為太有規律性。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈