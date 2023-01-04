THE FIRST SLAM DUNK首映禮｜入樽迷AK、Edan、Stanley及193談真人版角色 邊位MIRROR成員最啱演安西教練？

MIRROR成員AK(江爗生)、Edan(呂爵安)及Stanley(邱士縉)及193(郭嘉駿)今日到奧海城出席《男兒當入樽》首部動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》首映活動，過百粉絲到場支持。他們出場在佈景板簽名之後，便跟活動主持伍家謙傾偈，4子表示是《男兒當入樽》的粉絲，適逢今日是Edan的農曆生日，在場的爵屎大唱中式生日歌慶祝。

AK自揭有1︰1 櫻木花道figure 四子當中，只有Edan看《男兒當入樽》的漫畫是電子版，他笑說︰「可能我個年代新穎少少，咪有電子版囉！」暗嘲與AK他們有年齡差距。Stanley提到當年爸爸不准他買漫畫，只能借同學的看。AK表示兩年前購入了一個1︰1的櫻木花道模型公仔，現放在與朋友的studio內。193表示收到粉絲買給他的限量場刊，當他分享到社交平台之後，收到不少網民表示很值錢。問他會否考慮炒價賣出，他說︰「我唔講錢！多得幾多呀！一本書幾百蚊咋？」MIRROR三子隨即起鬨並指現時的炒價要過千，193笑言要立即拎去賣。

姜濤演安西教練 提到《男兒當入樽》若果開拍真人版，他們會考慮演哪一個角色，Edan二話不說指肥仔可以做安西教練，AK自薦做櫻木花道；Stanley就希望演流川楓，而193就希望飾演晴子，笑言可以不停被人媾又有高出鏡率。問到誰人可以演赤木剛憲，他們認為這個角色是集合了Jer(柳應廷)的咀，Edan的鼻窿及Jeremy的身高。問到姜濤可以演哪一位角色，Stanley笑言現時的姜濤可以演安西教練，其餘三人隨即起鬨，Stanley續說︰「你哋都係想整呢個陷阱啫！」

193盼與ERROR去旅行 提到現場粉絲大叫Edan做「呂腫」，他說︰「真係腫呀！上次剝完智慧齒之後，依家係肥嘅腫！」提到他在好友邱鋒澤的MV中出現，他大感驚喜，因為沒想過對方會把《E先生》的MV片段剪進去。今次193拍住3位鏡仔出席活動，他表示沒有壓力，又稱很羨慕肥仔及何啟華可以出埠工作，並透露ERROR正計劃集體去旅行，盼能在他的生日前後成事。 3位鏡仔表示，跟193出席活動很有壓力，因為對方太高，又笑言4人並排時變成《荒失失企鵝》 。Stanley本身是MIRROR中頗高的一位成員，但他坦言今次很不習慣旁邊的是193，需要抬起頭看他。