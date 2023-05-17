The First Take｜姜濤Anson Lo與雙Jers唱《RUMOURS》 期待分享四子練習多時的成果

根據THE FIRST TAKE的傳統，每個演唱單位都可演唱兩首歌，官方平台繼昨公布「雙Jers」將聯同姜濤和盧瀚霆(Anson Lo)代表MIRROR演唱後，今日再公布4人將合唱MIRROR的首支英文團歌《RUMOURS》，「把原曲洗腦及舞蹈節奏感重的旋律重新編曲，以成員多樣化的和音構成特別版本，帶來一鏡到底的表演。」歌曲將於晚上9時上架。

互相督促練習

四子將於今晚8時45分在MIRROR的官方IG平台開LIVE，分享錄音及準備情況。昨晚，姜濤在IG限時動態分享點滴感受，他寫道：「突然想起，我們4人這段日子互相督促、教導和練習，要感謝跟我們一起走了這一趟的老師們，明晚就是我們4個努力的成果，期待。」

教主Anson Lo亦在IG Story分享，「好想和大家分享我們的努力，為了這個The First Take表演一起練習了很多很多次，和音、分工、合唱節奏的長與短。」

再次上THE FIRST TAKE的Jer則表示「練咗咁耐，無悔」，Jeremy則轉發姜濤的Story表示，「我相信會給大家一個全新的感覺，練習了很久的成果。」