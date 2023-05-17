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娛樂
2023-05-17 18:26:09

The First Take｜姜濤Anson Lo與雙Jers唱《RUMOURS》 期待分享四子練習多時的成果

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姜濤、Anson Lo、Jer和Jeremy將代表MIRROR唱四人版的《RUMOURS》。

姜濤、Anson Lo、Jer和Jeremy將代表MIRROR唱四人版的《RUMOURS》。

MIRROR成員柳應廷(Jer)及李駿傑(Jeremy)早前登上YouTube音樂頻道「THE FIRST TAKE演唱《人類群星閃耀時》，至今已累積逾130萬點擊。

根據THE FIRST TAKE的傳統，每個演唱單位都可演唱兩首歌，官方平台繼昨公布「雙Jers」將聯同姜濤和盧瀚霆(Anson Lo)代表MIRROR演唱後，今日再公布4人將合唱MIRROR的首支英文團歌RUMOURS》，「把原曲洗腦及舞蹈節奏感重的旋律重新編曲，以成員多樣化的和音構成特別版本，帶來一鏡到底的表演。」歌曲將於晚上9時上架。

四子將於歌曲首播前，在IG LIVE跟大家分享感受。 姜濤感謝老師的指導，並指四子互相督促練習。 Anson Lo期待分享四子練習的成果。 Jeremy轉發姜濤的IG Story，相信今次會為大家帶來全新感覺。 Jer在IG Story分享四子上The First Take的感受：「練咗咁耐，無悔」

互相督促練習 

四子將於今晚8時45分在MIRROR的官方IG平台開LIVE，分享錄音及準備情況。昨晚，姜濤在IG限時動態分享點滴感受，他寫道：「突然想起，我們4人這段日子互相督促、教導和練習，要感謝跟我們一起走了這一趟的老師們，明晚就是我們4個努力的成果，期待。」

教主Anson Lo亦在IG Story分享，「好想和大家分享我們的努力，為了這個The First Take表演一起練習了很多很多次，和音、分工、合唱節奏的長與短。」

再次上THE FIRST TAKE的Jer則表示「練咗咁耐，無悔」，Jeremy則轉發姜濤的Story表示，「我相信會給大家一個全新的感覺，練習了很久的成果。」

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