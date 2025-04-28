The Flame中環快閃演出 新歌《美》MV YouTube已經上架

主音Kit(張潔瑩)回顧樂隊十多年來的busking歷程，她感慨萬分：「從最初只有數十位觀眾，到如今能吸引千人圍觀，真的讓我們非常開心！」提到最近因為在網絡上呼喚謝霆鋒，讓The Flame一夜之間成為了流量密碼，人氣暴漲。

獨立樂隊The Flame，今日下午在中環街頭舉行一場快閃演出，瞬間將中環商業區變成熱鬧的露天音樂廳，吸引逾百名上班族駐足圍觀，大家都好像忘記手上的工作，沉浸在這場音樂盛宴中。

Kit興奮地指成功搶到霆鋒演唱會門票，還大讚舞台設計顛覆想像。「入場時我都嘩嘩聲，整個演唱會的製作真的打開了我的眼界。香港很少能見到這麼大的場面，幾萬觀眾一起唱歌，舞台特效也令人驚嘆，真的好好睇！」

上月The Flame呼喚霆鋒的舉動，竟讓本尊現身，還有軒公張敬軒助陣，一切簡直就像是都市傳說。Kit回憶起當晚的情景，她感慨道：「維港的夜色與成千人合唱的聲浪，真是專屬香港人的浪漫記憶。那晚的驚喜，特別是軒公的到來，真是意外得令人開心，他玩得也很開心。」

而The Flame近期創作了最新單曲《美》，據說MV是在busking時拍攝，收錄他們與觀眾及粉絲的互動。「沒想到那天粉絲們自發配合，還有舞蹈設計，這份集體創作讓作品更有生命力。」樂迷想看這個充滿活力的MV，可到YouTube搜索，讓The Flame的音樂陪伴度過忙碌的日子。