The Flame首次商場show @新蒲崗Mikiki 獻唱霆鋒經典歌 感激fans元朗前來支持

今日The Flame現身新蒲崗Mikiki商場進行音樂表演，吸引了數百名觀眾到場欣賞。正值城中即將舉行多場大型演唱會，樂隊特意選擇了Coldplay和周杰倫的作品，如《Yellow》和《告白氣球》等耳熟能詳的歌曲獻唱，現場觀眾反應熱烈。

樂隊The Flame日前於Threads邀請謝霆鋒參加合唱，並成功引起本尊親自回應，掀起哄動。昨日The Flame在灣仔海濱的演出中，雖然霆鋒未能親自到場，但透過iPad與現場觀眾互動，並吸引到張敬軒(軒公)現身撐場，令活動成為網上熱話。

演出中，The Flame熱唱了霆鋒的經典歌曲《玉蝴蝶》和《無聲仿有聲》等。當樂隊奏起《活著Viva》的前奏時，全場觀眾立刻歡呼，揮動手機燈，與樂隊主音Kit(張潔瑩)，一同唱出「年輕得碰着誰亦能像威化般乾脆，快活到半日也像，活到一百萬歲」，將活動氣氛推至高潮。

以往The Flame多於港島海濱演出，現場觀眾稱對樂隊對街頭演出的熱誠表示讚賞，許多人特意專程從元朗到場支持，因為他們知道The Flame今天在Mikiki商場內舉行 Live Show。

The Flame的成員，包括主音Kit、鼓手SzeChai、低音結他手Yan和客席鍵琴手Kenji等，皆表示非常享受今天的演出，能夠與觀眾近距離互動，感到十分開心。他們期望未來能在不同地區和場地，再次與樂迷見面，共同唱歌跳舞，分享音樂的熱情。