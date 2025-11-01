The Hertz開騷寄語要記住選擇的自由 朱栢謙3分鐘獨腳戲震懾人心(有片)

獨立樂隊 The Hertz一連兩晚《The Hertz Live In 正常病院 2025》演唱會，昨晚萬聖夜(10月31日)於黃埔的全新表演場地 TIDES開鑼，為表達「社會好顛、自己好壓抑」的主題，特地在舞台中央的大屏幕前，搭建一座「瘋人院大鐵閘」，並邀請蘇致豪（豪哥）、良少@JFFT、朱栢謙及森美拍片，參與戲劇演出，透過精神病患者與精神科醫生的對話，諷刺現實中被視為「正常」的荒謬現象，包括豪哥激動演繹「十號風球都要返工，香港人就係要搵錢生活」，朱謙以一場獨腳戲剖白現代人的孤寂心聲，更是發人深省。The Hertz的圈中好友包括Jer@MIRROR、吳林峰、王雙駿、6號@RubberBand、力臻等均有捧場。
正常病與正義病
演唱會分4個部分，由豪哥的「正常病」掀序幕，主音 Herman 推開病院大閘演唱《瘋子》等5首歌；第二幕是良少的「正義病」，The Hertz 接連獻上《爆煲急救指南》、《正義病患者》、《泡泡》及《最終局》等「音樂藥方」，回應社會對「正常」與「不正常」的標籤與質疑。Herman 分享道：「回望過去幾年，我們好像走在一條很不正常的路上，去過很多地方，寫了一些大家未必一看就『嘩』出來，但卻是我們真心想寫的歌。所以我們決定，在這個演出中，既然你們都選擇進來，應該也不是很正常吧？不正常的，不應該只有我們五個。歡迎大家來到這裡，和我們一起玩個痛快。」
善忘症與孤獨病
第三及四幕是朱謙的「流行孤獨病」和森美的「善忘症」。其中朱謙獨白道：「我講嘢佢哋聽唔到，佢哋講嘢我聽唔明，想講多一兩句，佢哋就嫌我講太多，久而久之，連我都唔想聽到自己講嘢……醫生話呢個兩好普遍，但好多人唔認，唔痕唔痛，慢慢令你唔見咗……」全場屏息靜氣。完成四個章節後，The Hertz 再次感言：「特別感謝參與拍片的試當真豪哥、良少、朱栢謙與森美大哥。播到朱栢謙的片段時，看到大家有點沉重。常說香港人善忘，善忘到連昨天吃過什麼都記不起，因為身邊總有上萬件事在發生。可能你看一場演出、做一件事，轉眼就忘了今晚我們一起經歷過什麼。但有一件事，希望大家記得：我們擁有選擇的自由，選擇記得或遺忘、接收什麼資訊、如何生活、成為怎樣的人。當我們記得這一點時，就已經不必太在意這個世界如何看待我們正常與否。多謝大家！」
朱栢謙3分鐘獨腳戲 一take搞掂
The Hertz 以全新專輯《ngo⁵》中的新作與經典舊歌交織演繹，讓「院友」投入一場既瘋狂又療癒的集體儀式。他們完騷後受訪，主音Herman表示，他們首先將The Hertz的歌曲分成4大「症狀」，交由三度合作的演唱會導演琳琳為短片撰稿，由他們扮演院長，邀請嘉賓做病人，透過音樂構築一場探討「正常」與「不正常」的療癒旅程，引領觀眾在音樂與歌詞中釋放真實自我。他表示最深刻是朱栢謙演繹的「流行孤獨病」，「其實係3分鐘嘅獨腳戲，一take過，本來好nice，點知一坐低就入戲，真係大師，我諗全場都目瞪口呆，俾佢震懾。」鍵琴手Him Hui笑言，「我哋係現場睇到驚驚哋，一埋位就變咗另一個人，我覺得佢真係好似有病，有啲擔心佢。」兩人大讚朱謙非常專業，在現場收到劇本，已即時作出調整，令都市孤獨病的演繹，更觸動人心。
讚「院友」表現「天堂100%」
專場以The Hertz的出道作《阿喪》作結，由於「院友」encore聲不絕，他們再上台獻唱《千世書》、《未日快車》，並特地多謝和音的Peace@SENZA A Cappella，合唱《Lay On My Shoulder》，最後以《天堂100%》作結，感謝這七年來一路相伴的歌迷，其間，Herman 更走到台下，近距離與「院友」們大合唱及自拍留念。雖然Herman在台上嫌觀眾未盡興，他受訪時又笑指歌迷是被虐狂，喜歡被人鬧，他不忘認真地衷心致謝，「大部分都聽咗我哋好多年，作為主音都知道點辣㷫個場，有感動、有認真、同佢哋一齊玩嘅moment，我覺得佢哋今日嘅表現係『天堂100%』。」至於最感動的畫面，他就選了「流行孤獨病」唱慢歌的環節，「我哋好少有呢啲歌，將呢5首放埋一齊，我覺得有種力量，今次專場講嘢嗰part，我冇以前咁佻皮，內心啲，真係講到想同大家講嘅嘢，好感動。同埋最尾的《阿喪》，係我哋第一首出嘅歌，作為整個show最尾一首，我都覺得好感動，而台下觀眾都係聽過呢首歌，好感動。」
沉浸式體驗
作為TIDES首個本地演出單位，The Hertz不敢怠慢，從樓梯已開始布置，已著手精心打造沉浸式體驗，
並安排3男3女演員扮演俏護士和病人，在開場前跟觀眾互動；音響方面，特地請來台灣的著名音響師林彥君(Andrew Lin)主理，Herman表示，「以我哋有嘅budget，盡量將音響、燈光、Visual做到最好。」Him Hui補充，他們早於開show前半個月已總採排一次，讓台灣團隊準備最適合的器材，「佢哋研究好晒先飛過嚟，非常respect。」
萬聖夜《The Hertz Live in 正常病院》專場歌單
1. 《瘋子》
2. 《勿憂大師》
3. 《獸之師》
4. 《山問》
5. 《命之道》
6. 《爆煲急救指南》
7. 《正義病患者》
8. 《泡泡》
9. 《妖》
10. 《最終局》
11. 《人》
12. 《原生結》
13. 《漂流號》
14. 《末世情書》
15. 《我》（原唱：張國榮）
16. 《Now Here, Man!》
17. 《逆旅》
18. 《即場整頓》
19. 《黃金法則》
20. 《阿喪》
Encore
21. 《千世書》
22. 《末日快車》
23. 《Lay On My Shoulder》
24. 《天堂100%》