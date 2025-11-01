The Hertz開騷寄語要記住選擇的自由 朱栢謙3分鐘獨腳戲震懾人心(有片)

The Hertz於萬聖夜舉行的首場《The Hertz Live In 正常病院 2025》演唱會，圓滿結束。(攝Henry Cheung@seafoodhenry)

獨立樂隊 The Hertz一連兩晚《The Hertz Live In 正常病院 2025》演唱會，昨晚萬聖夜(10月31日)於黃埔的全新表演場地 TIDES開鑼，為表達「社會好顛、自己好壓抑」的主題，特地在舞台中央的大屏幕前，搭建一座「瘋人院大鐵閘」，並邀請蘇致豪（豪哥）、良少@JFFT、朱栢謙及森美拍片，參與戲劇演出，透過精神病患者與精神科醫生的對話，諷刺現實中被視為「正常」的荒謬現象，包括豪哥激動演繹「十號風球都要返工，香港人就係要搵錢生活」，朱謙以一場獨腳戲剖白現代人的孤寂心聲，更是發人深省。The Hertz的圈中好友包括Jer@MIRROR、吳林峰、王雙駿、6號@RubberBand、力臻等均有捧場。

正常病與正義病 演唱會分4個部分，由豪哥的「正常病」掀序幕，主音 Herman 推開病院大閘演唱《瘋子》等5首歌；第二幕是良少的「正義病」，The Hertz 接連獻上《爆煲急救指南》、《正義病患者》、《泡泡》及《最終局》等「音樂藥方」，回應社會對「正常」與「不正常」的標籤與質疑。Herman 分享道：「回望過去幾年，我們好像走在一條很不正常的路上，去過很多地方，寫了一些大家未必一看就『嘩』出來，但卻是我們真心想寫的歌。所以我們決定，在這個演出中，既然你們都選擇進來，應該也不是很正常吧？不正常的，不應該只有我們五個。歡迎大家來到這裡，和我們一起玩個痛快。」 善忘症與孤獨病 第三及四幕是朱謙的「流行孤獨病」和森美的「善忘症」。其中朱謙獨白道：「我講嘢佢哋聽唔到，佢哋講嘢我聽唔明，想講多一兩句，佢哋就嫌我講太多，久而久之，連我都唔想聽到自己講嘢……醫生話呢個兩好普遍，但好多人唔認，唔痕唔痛，慢慢令你唔見咗……」全場屏息靜氣。完成四個章節後，The Hertz 再次感言：「特別感謝參與拍片的試當真豪哥、良少、朱栢謙與森美大哥。播到朱栢謙的片段時，看到大家有點沉重。常說香港人善忘，善忘到連昨天吃過什麼都記不起，因為身邊總有上萬件事在發生。可能你看一場演出、做一件事，轉眼就忘了今晚我們一起經歷過什麼。但有一件事，希望大家記得：我們擁有選擇的自由，選擇記得或遺忘、接收什麼資訊、如何生活、成為怎樣的人。當我們記得這一點時，就已經不必太在意這個世界如何看待我們正常與否。多謝大家！」



朱栢謙3分鐘獨腳戲 一take搞掂 The Hertz 以全新專輯《ngo⁵》中的新作與經典舊歌交織演繹，讓「院友」投入一場既瘋狂又療癒的集體儀式。他們完騷後受訪，主音Herman表示，他們首先將The Hertz的歌曲分成4大「症狀」，交由三度合作的演唱會導演琳琳為短片撰稿，由他們扮演院長，邀請嘉賓做病人，透過音樂構築一場探討「正常」與「不正常」的療癒旅程，引領觀眾在音樂與歌詞中釋放真實自我。他表示最深刻是朱栢謙演繹的「流行孤獨病」，「其實係3分鐘嘅獨腳戲，一take過，本來好nice，點知一坐低就入戲，真係大師，我諗全場都目瞪口呆，俾佢震懾。」鍵琴手Him Hui笑言，「我哋係現場睇到驚驚哋，一埋位就變咗另一個人，我覺得佢真係好似有病，有啲擔心佢。」兩人大讚朱謙非常專業，在現場收到劇本，已即時作出調整，令都市孤獨病的演繹，更觸動人心。 讚「院友」表現「天堂100%」 專場以The Hertz的出道作《阿喪》作結，由於「院友」encore聲不絕，他們再上台獻唱《千世書》、《未日快車》，並特地多謝和音的Peace@SENZA A Cappella，合唱《Lay On My Shoulder》，最後以《天堂100%》作結，感謝這七年來一路相伴的歌迷，其間，Herman 更走到台下，近距離與「院友」們大合唱及自拍留念。雖然Herman在台上嫌觀眾未盡興，他受訪時又笑指歌迷是被虐狂，喜歡被人鬧，他不忘認真地衷心致謝，「大部分都聽咗我哋好多年，作為主音都知道點辣㷫個場，有感動、有認真、同佢哋一齊玩嘅moment，我覺得佢哋今日嘅表現係『天堂100%』。」至於最感動的畫面，他就選了「流行孤獨病」唱慢歌的環節，「我哋好少有呢啲歌，將呢5首放埋一齊，我覺得有種力量，今次專場講嘢嗰part，我冇以前咁佻皮，內心啲，真係講到想同大家講嘅嘢，好感動。同埋最尾的《阿喪》，係我哋第一首出嘅歌，作為整個show最尾一首，我都覺得好感動，而台下觀眾都係聽過呢首歌，好感動。」

