THE LAST ROCKSTARS決定《紅白》首演 YOSHIKI：《紅白》給我無數回憶

集合日本搖滾樂界4大強人的THE LAST ROCKSTARS，包括X JAPAN的團長/鼓手/鋼琴手YOSHIKI(林佳樹)、L'Arc~en~Ciel的主音歌手HYDE(寶井秀人)、LUNA SEA的結他手SUGIZO(杉原有音)，以及有「吉他武士」之稱的MIYAVI(石原崇雅)，宣布組團時消息震驚各界。
THE LAST ROCKSTARS這隊被譽為visual rock界別的「復仇者聯盟」，1月尾於日本進行巡演後，即攻入美國市場，但開騷前他們已決定先在年尾的第73屆《紅白歌唱大賽》上表演，而且會以特別企劃方式登場演出。
SUGIZO：好久冇在《紅白》表演
外界對THE LAST ROCKSTARS的首場電視演出，均抱極大期望，尤其近年受K-Pop侵略的日本歌壇，都想看看他們能掀起怎樣的旋風，YOSHIKI表示：「《紅白》騷將是我在THE LAST ROCKSTARS的首場演出，我會盡我所能為《紅白》創造新的歷史，因為《紅白》給我無數回憶。」SUGIZO則稱：「這是我們四人的第一個舞台，好久沒有在《紅白》表演了，我們會全力以赴的。」
MIYAVI：《紅白》是我們走向世界的開始
HYDE則稱：「我不敢相信第一個舞台是《紅白》！我也想在電視上看到這個演出！」MIYAVI激動的說：「我們四個人作為樂隊，站出來的第一個舞台是《紅白》，這裡是我們走向世界旅程的開始，希望能和大家一起分享這份喜悅和激動。」