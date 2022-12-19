THE LAST ROCKSTARS決定《紅白》首演 YOSHIKI：《紅白》給我無數回憶

集合日本搖滾樂界4大強人的THE LAST ROCKSTARS，包括X JAPAN的團長/鼓手/鋼琴手YOSHIKI(林佳樹)、L'Arc~en~Ciel的主音歌手HYDE(寶井秀人)、LUNA SEA的結他手SUGIZO(杉原有音)，以及有「吉他武士」之稱的MIYAVI(石原崇雅)，宣布組團時消息震驚各界。

THE LAST ROCKSTARS這隊被譽為visual rock界別的「復仇者聯盟」，1月尾於日本進行巡演後，即攻入美國市場，但開騷前他們已決定先在年尾的第73屆《紅白歌唱大賽》上表演，而且會以特別企劃方式登場演出。