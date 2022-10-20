The Rock賣橋成功 《黑亞當》同超人crossover有望？

DC新片《黑亞當》今個星期終於上映，日前電影於紐約舉行首映禮，暫時評價不俗……又或者風險管理極佳，有負評都唔會呢一刻俾見街。不過，男主角「巨石」狄維莊遜似乎比華納更上心同更識做宣傳。「黑亞當」屬冷門角色，自從佢確定出演後頻頻出post，自製大量新聞，「黑亞當」變得有名有姓！

其中成功令DC fans瘋狂嘅，一定係佢賣關子明示暗示要同超人對戰！上年拍攝《黑亞當》期間，「巨石」喺twitter發文，大談黑亞當嘅黑魔法係超人嘅弱點，又話兩位超級英雄皆以光速飛行，不過兩個只能活一個咁話！

據外媒The Hollywood Reporter 報導，狄維莊遜一向想搞「最強對最強」同超人對戰，不過被DC影業總裁Hamada拒絕。據報Hamada想擺脫Zack Snyder對DC電影嘅影響力，一心想開啟全新嘅「超人」系列，所以唔想Henry Cavill飾演嘅超人，再同其他角色crossover。

為咗實行同超人嘅大戰，對呢個idea好執著嘅狄維莊遜，年初藉住《黑亞當》重拍機會，直接兜過Hamada同華納新高層Sell橋，仲好似Sell掂咗！

其實狄維莊遜同Herny Cavill屬同一經理人又份屬好友，要喺其他電影合作易過借火，堅持要喺DC電影中合作，應該對自己部署嘅「黑亞當」DC電影宇宙好有信心，得罪Hamada都要Henry參演！快將卸任DC總裁職位嘅Hamada，唔知係咪無眼睇，直頭無出席《黑亞當》首映！

反觀狄維莊遜心情大好，首映禮時大講「歡迎回歸」（Welcome Home)回應Henry Cavill飾演嘅超人會於《黑亞當》中出現嘅傳聞，兼實牙實齒話將來一定會有「黑亞當大戰超人」電影！講到咁大，如果星期四睇片發覺超人出得一秒，唔知到時Fans會唔會𠝹凳？！

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