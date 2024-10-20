THE SOUTHSIDE Music Lounge 周殷廷大堂唱到上2樓 moon tang為南區帶來療癒歌聲

moon tang 今年繼續推出聖誕歌 剛於上月底完成迷你音樂會的 moon，首次來到THE SOUTHSIDE，她表示完騷後最想閒逛場內的名牌服飾店，還有好想到南區四處逛逛，認識更多南區、寓工作於娛樂。接著以騷靈又療癒的歌聲，一口氣唱出熱門歌曲《favourite jeans》、《趁你旅行時搬走》及《房屋供應問題》等。 談到未來工作，moon透露最期待即將到來的校園巡演騷，「到時會同公司一班歌手，一齊乘搭校巴去各大專院學表演。」她指校園歌迷會比較狂熱，對喜歡偶像表現得較聲嘶力竭，「THE SOUTHSIDE的歌迷則較chill，於周末行街享受音樂的狀態。」至於新作，「今年應該會繼續推出聖誕主題歌。」

YT 新歌講人性 dark side 早前宣布將進行接近一年中學免費演出的的YT大哥，近日頻頻進行學校義演，久未在公開場合露面獻唱，一口氣唱出多首人氣作品，包括《三生有幸》、《意外現場》、《晨星》及《Killa》等，他更非常親民，由台上走到台下，再由地下走上商場的一、二樓，與支持他的fans及市民見面，YT稱是忽發奇想與歌迷近距離接觸，即興由地下中庭唱到上二樓。 說到對THE SOUTHSIDE的印象，YT最喜歡這裡可以品嘗到不同國家的美食，又讚這裡廁所的潔淨與美觀：「都一段時間無入過呢邊(南區)，發現原來呢區多咗好多嘢食，同埋行街嘅地方。好開心可以參加今次 《Music Lounge》，多謝專程過嚟支持嘅一班 Fans、」問他會否因為義演工作而減少公開演出，他即大派定心丸：「絕對唔會！公益演出同埋個人音樂事業，對我都同樣重要，希望可以透過唔同方式，用音樂作品為大家帶來一點力量。」至於新作，YT透露會出一首講人性dark side的歌，由於MV有動作場面，早前他拍攝時更因此整傷了手，「MV找來我的好朋友MJ為我做動作指導，因為有很多飛車爆破場面，所以改用與fans拍手來代替抱手。」

除了大展歌喉外，寵粉的moon及YT，又邀請fans上台大玩互動「大電視」，經常活躍於幕前與嘉賓玩遊戲的YT，當然輕鬆駕馭；moon的反應與臨場應變能力亦不遑多讓，迅速競猜到fans的身體語言，估中答案。之後兩人於活動尾聲時，與台下觀眾合影，拍下難忘一刻，共度輕鬆愉快的周末 Music Lounge！