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娛樂
2023-04-17 18:14:56

The Strokes 7月空降香港開騷 奏出紐約garage rock張力

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HK ENT

香港樂迷可親身感受根正苗紅紐約punk band的現場衝擊力。

紐約樂隊The Strokes2000年出道時被譽為是當代搖滾救世主，5位成員歌手Julian Casablancas、結他手Nick ValensiAlbert Hammond Jr、貝斯手Nikolai Fraiture和鼓手Fabrizio Moretti演奏技巧扎實，而且充滿能量，他們的演場演出，被譽為最具搖滾精神的表演。

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THE STROKES定義了當代獨立搖滾的聲音。

銘定當代搖滾的聲音

以美國紐約為基地的The Strokes，首張專輯《Is This It》充滿garagenew wavepost-punk的創意，推出時驚豔全球樂迷，續後的《Room On Fire》、《First Impressions Of Earth》均保持創意與流行道。到他們第六張最新錄音大碟，並且一舉獲得格林美獎的專輯《The New Abnormal》，令The Strokes成為本世紀最具影響力樂隊之一。

作為影響近20年獨立搖滾音樂場景發展的The Strokes，塑造了千禧年後獨立搖滾的音色，這次來港演出，樂迷可以親身聽到《Someday》、《Hard To Explain》、《Reptilia》、《Call lt Fate,Call It Karma》等曲的現場演奏版，感受紐約garage rock的澎湃張力。

 

THE STROKES Live in Hong Kong》詳情：

日期：716(晚上8)

地點：亞洲國際博覽館5號展館

票價：$680$880$1,080(優先進票+送海報)

購票：www.hkticketing.com

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一行5人的THE STROKES，出道逾20年，演奏功架扎實。

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