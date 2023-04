The Strokes 7月空降香港開騷 奏出紐約garage rock張力

銘定當代搖滾的聲音

以美國紐約為基地的The Strokes,首張專輯《Is This It》充滿garage、new wave、post-punk的創意,推出時驚豔全球樂迷,續後的《Room On Fire》、《First Impressions Of Earth》均保持創意與流行道。到他們第六張最新錄音大碟,並且一舉獲得格林美獎的專輯《The New Abnormal》,令The Strokes成為本世紀最具影響力樂隊之一。

作為影響近20年獨立搖滾音樂場景發展的The Strokes,塑造了千禧年後獨立搖滾的音色,這次來港演出,樂迷可以親身聽到《Someday》、《Hard To Explain》、《Reptilia》、《Call lt Fate,Call It Karma》等曲的現場演奏版,感受紐約garage rock的澎湃張力。

《 THE STROKES Live in Hong Kong 》詳情:

日期: 7 月 16 日 ( 晚上 8 時 )

地點:亞洲國際博覽館 5 號展館

票價: $680 、 $880 、 $1,080( 優先進 場 票+送海報)