TheNextwave｜盧廣仲自揭日行兩萬步 五堅情@黃偉晉玩水濕身露肌

黃偉晉@五堅情、ToNicKolor、周興哲、張蔓莎、Strayz、JB、盧廣仲、kayan9896出席《恒生銀行90周年呈獻:TheNextwave》沙灘音樂節，張蔓莎跟Revery crossover 表演，她短裙出場表現興奮：「今日好開心見到好多朋友 ，出場時亦有點緊張、心跳得好快，我一直都好鍾意戶外騷，第一次喺陽光下演出感覺好好，剛才亦落咗一陣雨，所以冇咁熱。」今日來到沙灘演出，蔓莎稱其衣著經過刻意挑選，並笑言礙於身材不太好，所以不敢性感示人。

Strayz 首次參與戶外沙灘騷心情興奮，對於天氣炎熱，暐翹竟著冷衫演出：「我都係為咗要型啲啫！其餘幾位成員笑我咁熱都唔流汗。」最性感是成員榛綦，搶鏡之餘又清涼：「今日五位成員少了一位出席，因為Ariel去了韓國進修。」

盧廣仲一出場，觀眾就熱爆，不斷尖叫，當盧廣仲由舞中間行到每個角落，粉絲都十分瘋狂，揮手全場大合唱，每唱完一首歌就大叫encore，而他又一次又一次搞笑說「新年快樂！」氹到觀眾尖大好興奮：「很開心來到沙灘，一生只有一天來到現場！很多生活可以變得很幸福，最近兩星期我每天走兩萬步，祝身體健康！」他更反問現場粉絲好不好來香港開演唱會，台下反應興奮狂叫「好」！

黃偉晉@五堅情一出場觀眾就開始尖叫，他拿起水喉向觀眾噴水，又用廣東話跟粉絲打招呼。當他除下外衣後，粉絲大叫：「脫 ！脫！脫 ！。」

他向現場觀眾噴水時，就連自己的白Tee，牛仔褲亦濕透，露出健碩身型，粉絲更搞笑叫他除褲。在粉絲不停叫脫之下，最後都脫了上衣，氣氛大熱，粉絲再叫他脫褲子，他就說： 「不行啦！」音樂會上他又特別以廣東話唱了林家謙的《一人之境》，叫現場觀眾跟著唱：「一起唱，因為我害怕！」