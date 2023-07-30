TheNextwave｜Jeffrey清唱《膠戰》主題曲 九澤CP最想食煲仔飯

Jeffrey(魏浚笙)昨日(29日)首次參與沙現身愉景灣《TheNextwave》沙灘音樂節，甫出場已帶動全場氣氛，即使不在台前嘅觀眾都立衝去舞台前，不斷叫喧舉起手，他就親切地關心觀眾：「今日咁嘅天氣，辛苦大家!」一身牛仔裝的Jeffrey只露出一雙麒麟臂，觀眾當然高呼除衫，在徇眾要求下，他只剥了兩粒鈕。

Jeffrey唱了兩首solo 作品《第一個迷》和《遺忘了初心的我們》後，還唱了Dear Jane的《不許你注定一人》，為滿足粉絲，他不時行到台邊，多次跟台下粉絲握手，有粉絲更拋上印有Jeffrey 名字嘅毛巾。不過觀眾仍未夠喉，狂嗌encore，Jeffrey就順應民意，清唱一段《膠On》，並預告將於9月出近歌，請大家密切期待。臨走前他再走到台前跟觀眾揮手，跟台下觀眾來個合照。

「九澤CP」射完 水喉再玩水槍

「九澤CP」陳零九、邱鋒澤亦是沙灘音樂節的表演嘉賓，兩人以一黑一白look現身，零九率先唱出《碎片》，接住鋒澤出場唱《會找到我》，繼而與零九唱《沒有開口》時，兩人突然拿起台邊兩條水喉射向台下，為fans消暑，雖然零九不太懂控制水喉，最終放棄，場面蝦碌，但成功炒熱氣氛。最後唱《天黑請閉眼》時，兩人頑皮地射水槍。

兩人完騷受訪時表示，雖然這幾個月頻頻來港，但粉絲仍然熱情不減，尖叫聲不斷，非常享受。對於除衫的要求，零九僅僅脫了外套，兩人異口同聲表示，背心上陣已脫了少少，等下次適當時機再脫。兩人表示最喜歡香港地道美食，對煲仔飯更是印象難忘，今次有機會也想再試。