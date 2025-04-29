Tiger見到霆鋒狂換結他流晒口水 Winka有旺男友命

MIRROR的Tiger(邱傲然)、COLLAR的Winka(陳泳伽)、P1X3L的吳啟洋(Phoebus)連同姚焯菲(Chantel)、海兒、連詩雅、黃浩然聯合演出的音樂劇《三·八》，今早（29日）舉行記者會。Winka、Phoebus及Tiger表示今次參與音樂劇演出感到緊張，又要唱歌及演戲，充滿挑戰性，但很開心跟不同人合作。

Winka跟海兒一齊飾演對愛情貪婪的28歲女仔，與Phoebus有大量對手戲，Phoebus表示感覺很特別，因為他是唯一一位可以跟兩個不同女仔對戲。Winka坦言海兒是一個很高的女仔，而自己長得不算高，相信Phoebus要轉換心情及情緒都好難。談到今次三人都要又要唱又要跳，Winka稱自己與海兒是輪流演出，所以不像Phoebus及Tiger辛苦。談到今次跨公司合作，Winka與Tiger表示很開心及期待，Winka說︰「好難得有今次合作，可以睇下大家諗法，點樣去演同唱歌。」

Winka早前出席金像獎獲男友朱芸編再次公開多謝，她表示「我戥佢緊張，驚佢講漏人名……(講漏你？)唔係，驚佢要多謝好重要嘅人漏，所以我嗰時表情……自己係感動，但佢係值得拎嘅，佢好努力。(係咪旺夫？)夫呀？未到結婚呢一刻，個夫字唔多啱，旺男朋友比較啱。」她表示暫時未有時間慶祝，但期待二人可以在電影音樂上有合作，自己不會因為情侶關係而刻意合作。

Winka解釋當下表情複雜是因為擔憂男友多謝漏了一些重要人士，而自己當下又要強忍激動心情。

Tiger認寡言似死神

Tiger笑稱找他演死神是因為角色似他不用太多說話，但透露今次死神去到最後會被一些人和事感染到，而有些溫度，並謂有很大空間發揮，不會太刻版。問到會否跟Chantel一齊跳舞，他表示未知，更笑謂對方融化不到自己，全因為自己是很cool的死神。他稱會跟MIRROR的師兄們取經，因為不少成員都參與過舞台劇演出。

最吸引係結他帶

早前謝霆鋒開騷，Tiger入場觀看，他對場館及整個演出流程有讚無彈。問到有沒有幻想MIRROR到啟德開騷，Tiger希望有機會。談到霆鋒換了不同結他，Tiger直言見到「流晒口水」，但最吸引他的是結他帶。

Gao係好拍檔

談到《麻甩媽咪》快將播畢，Tiger的表現獲得不錯評價，他表示要多謝Gao，「因為Gao係過程俾好多信心我，亦都好配合我，俾好多空間我，亦都多謝主創團隊。」他亦不捨得劇集如此快播完。