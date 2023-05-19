Tiger邱傲然期待被林日曦唱衰 不欲做MIRROR隊友個唱嘉賓：只睇唔使負責任(有訪問片)

MIRROR成員邱傲然(Tiger)在昨日(18日)現身尖沙咀為美容護膚品牌的Bee Garden任揭幕嘉賓，開始前便吸引大批粉絲在場等侯。Tiger直言首次單人出席代言活動，心動既興奮又緊張。第一次自己一個人出席活動，莫名興奮和緊張，但相比前幾年已較習慣，他笑言也想多出席代言活動，畢竟需要某生，但也不能強求。今年榮升「虎導」，Tiger執導的鮮浪潮短片《是日精選》反應理想，加開多場，他坦言，「很開心，因為台前幕後用了很長時間和通宵去諗去做，能有很多機會與觀眾見面，是很欣慰的事，(想再加場？)如果有機會，又有人肯買飛也無妨。」至於會否親身謝票？他表示暫未有安排，但也希望可親身與觀眾交流，這部作品的意義很重大。他表示花姐有建議他寫劇本賣橋或拍劇，但一切言之尚早。

做隊友個人騷嘉賓：唔 係好岩數

Tiger現正忙於拍《12怪盜》，需要應付不少動作戲，但無需吊威也，問到會否順便操練，並於明年1月的MIRROR演唱會騷肌，他就表示未有打算MIRROR演唱會已公布換飛安排，但很多粉絲擔心換不到理想座位，Tiger表示，「我相信公司一定已能力在有限制的情況，做到盡善盡美。」舉行演唱會前MIRROR將齊人出席MIRO見面會，他預告屆時會唱英文團歌《RUMOURS》。

MIRROR六子即將舉行個人演唱會，Tiger笑言預告將會突然多了朋友，詢問買飛事宜，問到會否當嘉賓，他回應：「我比較想睇，因為唔使記好多嘢，因為可以不負責任，純粹享受個騷，比較開心啲。」他笑言如果又做嘉賓，就變成MIRROR演唱會，「唔係好岩數，個人演唱會，就讓他們自己發揮。」