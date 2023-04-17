MIRROR過去出席活動時，曾透露邱傲然(Tger)今年會有大搞作，多位鏡仔亦會參與其中，坦言大家都很期待他的作品。今日網上流出一系列名為《是日精選》的黑白海報，見到有MIRROR隊長楊樂文(Lokman)坐在車上司機位置，而海報上導演一欄是Tiger，由Lokman領銜主演。

根據介紹，Tiger的處男執導作《是日精選》獲選為「第十七屆鮮浪潮國際短片節」的開幕短片。他的作品請來麥可暉擔任編劇，「花姐」黃慧君監製，除了Lokman外，參演的還有江熚生（AK）、陳瑞輝（Frankie）和李駿傑（Jeremy）3位MIRROR成員，以及梁祖堯、岑珈其、邱頌偉、黎美萱和林子傑。大會形容Tiger執導的首部劇情短片，挑戰港產類型片最精熟的範疇，黑幫世界、埋身肉搏、飛車追逐，拍出鮮浪潮短片少有的面貌，選材和風格，教人想起冷峻暴烈的《極速罪駕》（2011），動作處理和宿命感也滲透「銀河映像」的味道，落足心機炮製一道視覺濃湯，五味雜陳。