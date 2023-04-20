鮮浪潮電影節有限公司今日在尖沙咀舉行記白，公布第十七屆鮮浪潮國際短片節詳情。MIRROR成員邱傲然(Tiger)執導的《是日精選》邀請了隊友Lokman、AK、Jeremy及Frankie參與，並成為今屆開幕電短片次一。這亦是Tiger為團歌《破鏡》出任導演之後，首度擔任短片導演。

邀Tiger拍片非因其MIRROR身份

鮮浪潮主席杜棋峯致辭時稱近年香港電影票房亮麗，很開心香港觀眾支持港產片。他稱今次找Tiger合作，並非因為他是MIRROR成員，而是希望找不同藝術界別合適的人參與拍攝，令各界不同人士可以交流。Tiger致辭稱《是日精選》拍攝時遇上不少挑戰，包括預算及拍攝時間，前期準備工作要準備充足，最後以4天完成。他續說︰「拍呢部短片係好自私，我只係自己鍾意嘅嘢同感覺放入去，所以就放咗Lokman入去。」同時也不忘為Lokman的新戲《命案》宣傳。

其後Tiger接受傳媒訪問，表示今次只找了三分一隊員，因全那段時間這幾位隊員都比較得閒，自己因為想專心做導演，所以未有參與。他表示今次過程很開心，自己對幕後工作充滿興趣，並給自己的作品70分。Tiger稱花姐也有著他開始學寫劇本，待日後有人投資拍攝。