MIRROR成員Tiger(邱傲然)繼為MIRROR《破鏡》MV執導後，獲《第十七屆鮮浪潮國際短片節》邀請執導短片《是日精選》，Tiger獲MIRROR兄弟及圈中好友力撐，隊長Lokman(楊樂文)兩脇插刀，由副導轉做男主角，副隊長Anson Kong(江𤒹生)則自薦頂上做副導，全部不收分文演出，還有擔任監製的花姐碌盡人情卡，廣邀幕後好友幫忙。Tiger笑言識人好過識字。

注入喜愛的 港產類型片元素 機會難得，Tiger在短片中注入自己喜歡的港產類型片元素，「大家Brainstorm拍乜嘢類型時，就諗有乜嘢係好鍾意嘅元素，第一樣諗到就係車，因為我由細到大都好想有一條片，不論演出或以任何形式參與，係同車有關就好！難得今次真係可以有咁大空間，唔理啦！拍咗再算！」短片於早前開售反應理想，6場門票即被秒殺，大會今日宣布再加開7場，門票於周三(17日)開售。

放假接花姐order 談到今次執導的機遇，Tiger坦言也不知因由，回想起只道：「我之前喺加拿大放假時收到花姐電話，一打嚟就係叫我拍片，而唔係問我拍唔拍，應該係因為喺鮮浪潮頒獎禮講咗幾句嘢。」Tiger於去年的鮮浪潮國際短片節頒獎禮中，曾自我介紹說：「我今日來是尋找工作機會，大家好我是MIRROR的下弦Tiger。」或許，正因這份幽默坦然，為讀電影出身的Tiger帶來執導今屆鮮浪潮電影節的開幕短片《是日精選》的機會。 兩個月內開工 接過電話後，Tiger在短短兩個月內，由零開始構思劇本、搵齊人開工拍攝，時間不長也不短，不過因為拍攝與車有關的故事，不但時間變得緊迫，難度也相對提高。Tiger道：「香港地拍嘢Budget有限，冇咁多空間失誤，各樣嘢都要好精準！」所以他邀請了《花組ERROR遊》、《ERROR自肥企畫》、《殺手廢J》的編劇麥可暉撰寫劇本，MIRROR兄弟楊樂文(Lokman)任副導演，豈料從詳計議後，發現難有合適人選當男主角，Tiger十分感激Lokman隨即兩脇插刀肩負起男主角的重任，更謂：「Lokman叫到佢一定做。」