第16屆鮮浪潮國際短片節──本地競賽日前舉行頒獎禮，出席的有杜琪峯、MakerVille行政總裁魯庭暉、MIRROR成員Tiger(邱傲然)等。杜琪峯在會上率先發言，表示現今常有人將兩代人相比，認為時下年輕人不及上一代，他認為大家要接受時代變遷和支持年輕人，不要常回顧以前，希望年輕人也不要因為這些說話而放棄尋夢。 杜琪峯說︰「以前就係以前，成日話依家點，如果仲係以前，就唔會有手機同互聯網，成日講牛頓就唔會有愛因斯坦……近呢一排好多人去到邊都撞到嗰隊死人MIRROR，點解可以咁？就係佢哋成功！」他藉此勉勵一眾鮮浪潮的導演，並指今次邀請Tiger出席，是因為他是代表年輕人，「我哋呢啲老柴要收下把口，做返啲有貢獻嘅事。」

開腔談下弦定義 其後，大會邀請Tiger上台頒發獎項，他在頒獎前致辭時的一段自我介紹非常特別，他說︰「近排都好多人搵MIRROR拍戲，當然係好啦！佢哋好多時都係搵姜濤、Edan、Anson Lo、AK，搵阿Jer或者有時搵Lokman，但大多數都係搵上弦嘅人。咩係上弦呢？就係MIRROR十二個人，多啲人識嗰6個就係叫上弦，無咩人識嘅就係下弦，所以佢哋好少可搵佢哋拍戲，即係Tiger、Alton、Frankie嗰啲。有見及此，今日我嚟就係尋求工作機會！大家好，我係下弦嘅Tiger！」會場隨即傳來陣陣歡呼聲。 原來Tiger好講得 Tiger解釋為何有下弦出現，是因為有人認為這些人不行︰「可能覺得佢哋無作品點會得，無作品即係無人睇，無人睇即係無人氣，無人氣即係無人知，ok！咁我就諗，無作品俾你睇，即係無睇到，咁點解你會知我哋唔得呢？」他又引述身邊23歲的朋友作例子，稱有老闆質疑對方的能力，Tiger則謂︰「點解唔得呢？係咪未得呢？咪盡力試下囉！」他表示兩日前收到邀請，當時大感驚訝︰「我喎！要講嘢喎！for大家知，我係sell唔講嘢！但機會來到就盡力試，入行呢幾年知道無機會就努力啲，有機會就盡力啲……」於是他就趁機sell自己有份參演的劇集《死角》，表示將於十月播出，呼籲大家可以多留意劇中一名長髮男子，再決定他是否不行。