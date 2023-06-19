Dear Jane演唱一曲《最後一間唱片舖》為演唱會揭序幕，緊接唱出《人類不宜飛行》、《到底發生過甚麼事》等歌曲，令現場氣温急升。到《不許注定你一人》，更來個全場四千人大合唱。主音Tim說：「大家好，好開心呀！大家都有隻有黃鴨仔，好想影低呀、係有史以來最cute的觀眾。」陳蕾、MC之後出場，與Dear Jane合唱《哪裡只得我共你》，最後大會放煙花，將氣氛推至高峰。MC事後對陳蕾笑說：「我也是第一次看這個煙花效果，好靚，好似你一樣。」適逢昨天是父親節， Tim的太太楊洛婷抱着女兒來支持，囡囡更高舉親手畫的畫作，送給爸爸。

接著到陳蕾的獨唱環節，連唱多首個人大熱作品之後，她說︰「有一首歌自我的個人音樂會後一直沒有唱，今天是生日會，我就再唱一次，是《我想和你好好的》，希望大家識唱跟着唱。」MC隨即出場，並跟陳蕾合唱《相信一切是最好的安排》及《小心地滑》。兩位合唱帶來新鮮感，亦掀起另一高潮，觀眾報以熱烈歡呼聲。MC表示很開心能跟陳蕾合唱，他說：「我覺得應該再搲一首歌跟陳蕾合唱。」陳蕾笑說：「那就找徐浩幫忙寫歌！」

MC壓軸演出最後的環節，MC演繹多首熱播歌曲，他亦演唱了自己的新歌《第二人格》，到《反對無效》一曲時，MC跟觀眾大玩Kiss Cam環節，台下不少情侶被鏡頭拍到時，都即時甜蜜接吻，温馨又恩愛。最後MC獻唱《世一》，為音樂會劃上完美句號。