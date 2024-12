Tim@Dear Jane超寵妻 安排結婚10周年巴黎之旅 楊洛婷遇西班牙仔兜搭

樂隊Dear Jane主音黃天翱(Tim)與港姐楊洛婷(Rabeea)結婚10年,Rabeea一直想與老公到巴黎鐵塔影浪費靚相,寵妻的Tim於是安排了一趟驚喜浪漫巴黎之旅,令老婆非常感動。起初Rabeea心情非常緊張,因為要暫時放低小朋友,又要暫停所有工作。

Tim又在IG上分享了他們的浪漫照片,寫道:「After 10 years, I’m still chasing the door putting on my shoes. And that’s what I intend to keep doing the next few 10 years. I’m right behind you. Always。(經過10年,我仍在是在門口穿鞋子。這是我打算下來的10年裡會繼續做的事,我永遠在你身後。)」