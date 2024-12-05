Tim@Dear Jane超寵妻 安排結婚10周年巴黎之旅 楊洛婷遇西班牙仔兜搭

樂隊Dear Jane主音黃天翱(Tim)與港姐楊洛婷(Rabeea)結婚10年，Rabeea一直想與老公到巴黎鐵塔影浪費靚相，寵妻的Tim於是安排了一趟驚喜浪漫巴黎之旅，令老婆非常感動。起初Rabeea心情非常緊張，因為要暫時放低小朋友，又要暫停所有工作。
Tim又在IG上分享了他們的浪漫照片，寫道：「After 10 years, I’m still chasing the door putting on my shoes. And that’s what I intend to keep doing the next few 10 years. I’m right behind you. Always。(經過10年，我仍在是在門口穿鞋子。這是我打算下來的10年裡會繼續做的事，我永遠在你身後。)」
雖然巴黎的氣溫寒冷，但他們到達時卻沒有下雪，並且每天都是晴天，唯獨拍照當天偶爾下雨，氣溫僅四、五度。Tim與Rabeea在巴黎鐵塔附近影了大約兩小時，夫婦二人對相片效果非常滿意。今次旅程又發生咗一有趣的事，Rabeea攜帶一條由設計師好友為她10年前婚禮設計的晚裝裙，再次穿上，證明了Rabeea如今比結婚時更美更fit。
此次旅程中，Rabeea又遇到一位高大英俊的西班牙男士，對方主動搭訕，詢問她來自何處及香港的旅遊景點，又將手上的電單車頭盔遞給Rabeea，Tim見狀感到不對勁，這位男士才俏俏離開。