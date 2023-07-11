TLC節目《星座情人Written in the Stars》占星大師配對戀人 雙子巨蟹一拍即合？

你相信星座星盤可以幫你找到對的人嗎？節目《星座情人Written in the Stars》邀請12星座的單身貴族來到迷人的希臘參與一場約會實驗，由三位占星大師透過星座星盤，幫這些尋覓真愛的男女配對，同時提供感情指引，希望促成天作之合。

實驗考驗占星大師及男女如何處理戀愛關係

12位俊男美女有着典型且鮮明的星座特質，不過依每人的星盤會展現不同的價值觀、情緒表達與心理狀態，加上每個人都有自由意志，能否順利交往也取決於雙方如何建立情感、溝通，以及感情中面對挑戰的態度，這場約會實驗除了考驗占星大師，也考驗這些追愛男女如何處理戀愛關係。射手男艾希力與天蠍男馬諦亞，是唯一同性配對組合，配對後艾希力馬上說兩人不合，馬諦亞也說自己的前男友就是射手座，然而相處時間越長，兩人的互動越發親密，合宿第一晚兩人就併床擁抱入睡，後來還有親暱的肢體互動，十足的口嫌體正直。

另一組雙子女與巨蟹男，雖然巨蟹男大衛不是雙子女凱莉的理想型，占星師卻認為兩人琴瑟和鳴，在一起會創造很多刺激，實際相處後兩人果真一拍即合，只要談論起凱莉，大衛臉上就難掩笑容，而凱莉面對他時也會害羞地咯咯笑，不僅如此，二人的價值觀非常合拍，還獲得共進浪漫晚餐的機會，逐漸升溫的感情印證了占星師的配對。幾家歡喜幾家愁，也有合不來的水瓶男與金牛女組合，即使經過戀愛導師的開導，兩人還是無法好好相處，節目單位決定給予第二次機會，安排與新的對象配對展開新戀情，但第二次配對若再失敗就得被淘汰離開節目。

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