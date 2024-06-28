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娛樂
2024-06-28 13:16:26

TMEA騰訊音樂娛樂盛典下月澳門舉行 逾50組國際級陣容輪流演出

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去年音樂節請來milet任表演嘉賓。

去年音樂節請來milet任表演嘉賓。

2024 TMEA騰訊音樂娛樂盛典（TMEA盛典）將於7月19日至21日在澳門銀河綜藝館舉辦。「TMEA盛典亞洲最具影響力的流行音樂盛事之一本屆盛典將以50餘組國際化群星陣容、兩天室內音樂節，再加上一場音樂典禮的極致體驗令人耳目一新的絕美舞設計為樂迷呈現一場全球級音樂盛會其中在7月1920日舉行的室内音樂節就會有包括CHANYEOLSUPER JUNIOR-D&E生物股長以及BoA知名日韓藝人出席獻唱，陣容鼎盛。

自2019年以來每年TMEA盛典都成為樂迷心中不可磨滅的年度音樂回憶在去年首度舉行的音樂節上除了有一衆華語藝人出席TME更邀請了包括AimerLE SSERAFIMTREASURE花澤香菜miletSEVENTEEN在内的多組知名日韓藝人令整個演出變得星光熠熠今年第五屆TMEA盛典以與音樂為伍High Five. Music Drive.為主題三天共有逾50組國際化群星陣容帶來獨一無二魅力的音樂舞台，當中音樂節除了有CHANYEOLSUPER JUNIOR-D&E生物股長以及BoA在内的強勁卡司外，還有NCT WISHILLITBOYNEXTDOORNMIXX、BABYMONSTER、VIVA等新晉團體本次音樂節門票目前正於UUTIX澳門通澳門售票網Cityline公開發

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NCT WISH BOYNEXTDOOR CHANYEOL BABYMONSTER BoA 生物股長
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