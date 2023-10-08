To Do List｜素海霖如願與黃秋生撐枱腳 聽當年拍親密戲趣聞笑到標眼水(有片)

素海霖小六睇色情片 秋生：其實我不懂

節目早前發放長達6分鐘的精彩預告，節目組除了安排素海霖向蝦頭(楊詩敏)請教AV演技，更為她炮製驚喜，讓她與最想合作的男星黃秋生撐枱腳，而秋生亦爽快答應會面。拍攝當日，節目組告知素海霖當晚會與一位有份量的男士食飯，但全部工作人員也極口密，素海霖怎樣套口風，工作人員也無動於衷。到達餐廳時，素海霖一直戰戰兢兢，打開門一見到黃秋生，素海霖十分興奮，並說：「工作人員都呃得我透喇！」飯局上，二人傾得十分投契，對話內容很常大膽，素海霖分享小六看色情片的體驗：「看到很大條東西插進去，心想一定很痛了，長大才知道那麼爽，不是痛。」黃秋生聽到睜大雙眼，回應道：「其實我不懂，因為我從沒試過，被東西插。」他就大方分享當年與女演員拍親密場面時所見所聞，笑到素海霖和現場工作人員標眼水。首集節目可於明天在社交平台和YouTube頻道免費收看。