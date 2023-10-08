熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-08 14:44:58

To Do List｜素海霖如願與黃秋生撐枱腳 聽當年拍親密戲趣聞笑到標眼水(有片)

分享：
素海霖夢想成真，在「喱騷」全新節目《To Do List》與黃秋生撐枱腳。

素海霖夢想成真，在「喱騷」全新節目《To Do List》與黃秋生撐枱腳。

「喱騷」的全新節目To Do List》，雲集素海霖(繪麗奈)、盧覓雪、蝦頭、小肥、藍奕邦、J. Arie、李蔓瑩(Renee)和莊韻澄共8位藝人，分別透過節目達成心中想做的「To Do List」。明日(9)首播的第一集，找來香港首位AV女優素海霖做嘉賓，助她達成讓觀眾看得投入的好演技。

黃秋生分享當年與女演員拍親密戲的見聞，笑到素海霖標眼水。 姜海霖希望能學好演技，成為專業的AV女優。 素海霖向蝦頭(楊詩敏)請教AV演技。 蝦頭安排素海霖透過實習學演戲。 姜海霖希望能學好演技，成為專業的AV女優。 素海霖與楊天命傾得很投契。

素海霖小六睇色情片 秋生：其實我不懂

節目早前發放長達6分鐘的精彩預告，節目組除了安排素海霖向蝦頭(楊詩敏)請教AV演技，更為她炮製驚喜，讓她與最想合作的男星黃秋生撐枱腳，而秋生亦爽快答應會面。拍攝當日，節目組告知素海霖當晚會與一位有份量的男士食飯，但全部工作人員也極口密，素海霖怎樣套口風，工作人員也無動於衷。到達餐廳時，素海霖一直戰戰兢兢，打開門一見到黃秋生，素海霖十分興奮，並說：「工作人員都呃得我透喇！」飯局上，二人傾得十分投契，對話內容很常大膽，素海霖分享小六看色情片的體驗：「看到很大條東西插進去，心想一定很痛了，長大才知道那麼爽，不是痛。」黃秋生聽到睜大雙眼，回應道：「其實我不懂，因為我從沒試過，被東西插。」他就大方分享當年與女演員拍親密場面時所見所聞，笑到素海霖和現場工作人員標眼水。首集節目可於明天在社交平台和YouTube頻道免費收看。

蝦頭要學好英文，在蘭桂坊撩鬼仔。 小肥想學車，泊香港最難停車位。 Renee照顧流浪貓狗，目標是成立救毛孩的組織。
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受