Tom & Jerry大電影 玩轉古城／無盡的施嘉莉／浪浪山小妖怪｜新片上映

Tom & Jerry大電影 玩轉古城

Tom & Jerry大電影 玩轉古城 人氣貓鼠組合即將展開一次全新的穿越時空冒險。故事發生在繁忙的曼哈頓市中心，聰明機智的Jerry對古代文明產生濃厚興趣，Jerry到大都會博物館觀看正在展出的「星辰羅盤」，卻遭到新任博物館保安Tom阻止。一場混亂的貓鼠追逐導致珍貴的羅盤文物摔落在地，釋放出一道刺眼的漩渦，將他們捲入跨越時空的奇異旅程。

無盡的施嘉莉 一位高貴的公主施嘉莉，在親眼目睹父親遭到暗殺後，決心踏上復仇之路。然而她的復仇行動以失敗告終，當她再次醒來時，發現自己身處一個名為「死者之國」的神秘異界。根據傳說，若無法完成對宿敵的復仇，並抵達傳說中的「未曾見過之地」，亡魂將會逐漸被虛無吞噬，最終連自身的存在都會完全消失。為了避免從這個世界徹底湮滅，施嘉莉必須穿越死亡與絕望的邊境，展開一場無止境的復仇之旅。

浪浪山小妖怪 浪浪山的野生小豬妖一心想進大王洞，卻因為一次意外得罪了大王，無奈之下被迫離開浪浪山。然後，小豬妖與同為無名小妖的蛤蟆精、黃鼠狼精和猩猩怪組成了草根仿冒取經團隊，開始了誤打誤撞且荒誕離奇的冒險旅程。當假的取經隊伍遇上假西天，在身份錯位的交鋒與相互揭穿後，小妖怪們不得不面對真實的自己⋯⋯ 原文刊登於 電影LOL