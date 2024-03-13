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娛樂
2024-03-13 18:05:08

Tommy阮民安反駁E-kids隊友思覺失調 嘲笑Kasa及Alan參加《中年好聲音》

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Tommy被兩位隊友暗示講大話之後，反斥Alan與Kasa思覺失調。

E-kids成員阮民安(Tommy)日前在社交平台談到他們出道前，曾志偉為他們命名「A4」，Tommy自稱當時反問對方「A4？紙嚟㗎」唯E-kids另外兩位成員均指「A4」是他們當時的經理人Terry建議，Terry介紹他們予林珊珊認識時，林珊珊才問「A4？紙嚟㗎」。

E-kids由譚詠麟改名，但Tommy日前就爆曾志偉曾為他們改名為A4。

Alan指Tommy認屎認屁

林詠倫(Alan)開live還原事件，更指Tommy忘本︰「睇得好唔開心，嗰個人幫過你，你自己唔得嘅，一有啲咩你就去『擾』人，咁邊個同你玩啫？並稱過去Tommy曾多次「認屎認屁」，但他為顧及情面而沒有踢爆他，對於今次改名事件，直言「你可以當我同阿Tim(又名Kasa)死嘅？可以自己咁樣去講，我覺得好搞笑囉！你唔撈啫，大家都撈緊，唔好搞到得罪晒啲前輩，講真，冇佢就冇我哋今時今日

Tommy其後回覆傳媒，反斥兩位隊友「喺度圍爐思覺失調」，更暗嘲他們參加《中年好聲音》。有網民認為Tommy「X咗唔敢認」、「死雞撐飯蓋」。

Tommy反指E-kids另外兩位隊友思覺失調。

Kasa︰講真話為呈現事實

至於Kasa見到Tommy的回應之後，他在社交平台留言︰「真嘢，講一次就夠，成件事笑笑就算，不過最開心嘅係見到舊時自己最靚仔嘅時候，最後補充一句：講真話同『奶 』係兩回事，唔係為咗『奶 』而講真話，講真話係為咗呈現事實，並冇任何背後嘅目的，傷人嘅說話我都盡量唔講，我覺得我自己不過不失啦，但係如果你覺得你自己好成功？我冇嘢好講。」

Alan亦留言回覆說︰「事實勝於雄辯只不過唔想大家被騙。還有本人在EK解散後并沒有所謂投靠StarEast任何一位老闆(R撈)」。

Alan與Kasa比較多合體出現。

參加《中年》未能晉級

Kasa與Alan先後參加過《中年好聲音》首兩季，其中Alan更有參加《全民造星3》，但二人在《中年好聲音1、2》比賽初期已經出局。過去一直有傳二人跟Tommy面和心不和，早年因為食正回憶熱，令E-kids曾短暫合體開騷，惟完騷之後，二人與Tommy繼續不相往來

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