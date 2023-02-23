ToNick主音恆仔趙善恆與譚杏藍十年情玩完︰已分開一段日子

恆仔與小花上載一張白色的圖片，並寫道︰「最近有很多人都詢問我們的狀況，一起長大，確實一起經歷過很多很多。但今天很遺憾要告訴大家，我們倆已經和平分開一段日子了。我們都在彼此的成長中擔當了重要的崗位。謝謝大家關心，我們還是好朋友。最後，我們都想好好保護這段美好的回憶，所以我們已達成了共識，只想在彼此的平台說一次，其他的問題就不多說了。」

ToNick主音趙善恆（恆仔）與KOL譚杏藍（小花）拍拖10年，去年8月更被拍到二人糖黐豆在西貢拍拖，並到白沙灣酒店staycation。然而，今日二人同一時間在IG公布「分」訊，變回朋友。

小花去年4月接受電台訪問時大談與恆仔的相識及相處，她說︰「亞視年代我已經好鍾意ToNick，那時他們還未廣為人識，但在Indie界已經好出名。我一聽他們第一首歌《T.O.N.I.C.K》已經覺得勁正，之後上網找齊他們的資料，更找到恆仔的個人臉書Add他，叫認識他的朋友接受我的交友邀請。當晚，恆仔就Accept了我，之後大家開始傾，傾了一年多才開始拍拖。」她直言很欣賞對方的才華，所以自己主動結識對方，但最後是對方開口問要不要一起。

一直沒有結婚計劃

小花又提到拍拖這十年時間，至今見到恆仔仍有心動的感覺，並認為互相尊重好緊要，間中要予對方小驚喜，不要讓惰性耽誤了愛情，要保持住fresh的感覺。她又提到二人一直沒有計劃結婚，亦沒有同居，並提到恆仔仍為事業打拼，加上大家都是工作狂，只要互相陪伴便可。

有網民曾憂恆仔變心

去年九月，COLLAR成員Ivy So(蘇雅琳)與恆仔在街頭手拖手，當時不少網民以為二人拍拖，及後才知道當日他們正在拍攝《和解在後》。有網民曾留言擔心恆仔把持不住Ivy So的電力，更有網民指恆仔為了工作之便，找美女合作「自肥」。