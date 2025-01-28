ToNick主音趙善恆揸古董車載靚女遊車河拍新歌MV 尋找苦中一點甜

ToNick推出本年度首支單曲《我的活法》，靈感來自日本動漫，由繼《鬼滅之日》後再度與ToNick 合作的填詞人Oscar 操刀，道出大家每天都面對著生活帶給你的大小事情，可能有一天會過得好，可能另一天會不太順利，雖然無法選擇生活際遇，但我們可以選擇不同的面對方法，盼在一年之初勉勵歌迷無論日子是好是壞，都可以在平凡中找到絲絲樂趣，活出適合和屬於自己的生活。

新歌由ToNick 作曲及編曲，首度與舒文合作聯手監製。MV以恆仔駕駛一輛墨綠色車駕駛港九作主軸，沿途遇到隊友晨曦、小龜等，以人生比喻為旅途為創作概念。而恆仔駕駛的這輛車大有來頭，原來是車齡逾30年的古董車，他表示：「平時都有揸車嘅，但係揸古董車就真係第一次。今次拍MV 話要有個男主角揸架靚車載人遊車河，公司有咁嘅福利，我梗係第一時間舉手贊成啦！好過癮、好開心，拍都拍得特別快，NG都冇乜。」

隊友投訴不公平 今次MV 亦罕有地有拍女主角，由Ice與恆仔演一對為生活努力的情侶，二人一拍即合好有默契，其中兩人洗車一幕時，拍攝時氣溫雖然只有10度，卻絲毫不減場面的甜蜜感和溫馨。恆仔說：「ToNick 嘅MV 好耐都冇女主角，今次同Ice做情侶戲，希望帶到新鮮感畀大家。同埋我覺得拍拖載女朋友遊車河係真係幾有feel嘅，拍完出到嚟畫面好唯美。」拍攝當天更臨時加戲，恆仔載她到郊外牽手拍拖，途經有「港版千本鳥居」之稱的荃灣西橙色隧道，更添日常情侶的幸福感和浪漫。雖然隊友晨曦和小龜亦有參與拍MV，晨曦卻投訴：「我都識揸車，點解唔搵我做靚女嘅司機！咁唔公平，下次起碼casting 下先呀嘛！」小龜亦說：「下個MV 不如搵我做男主角啦！」

