ToNick首往英國開巡唱 主音恆仔：我哋將香港帶咗嚟喇

出道16年的樂隊ToNick首次在英國舉辦的巡迴音樂會，於1月尾至2月初分別在伯明翰、曼徹斯特及倫敦舉行的3場音樂會，為觀眾帶來Canton-pop的熟悉感及親切感。不少觀眾從其他城市，長途跋涉從各個城市抵達音樂會會場，來回需要六、七小時車程，更有觀眾專程從加拿大、瑞典及香港飛到英國欣賞音樂會。在倫敦尾場，填詞人黃偉文(Wyman)和蘇耀宗(細So)也有入場支持。Wyman在社交平台上載合照，寫道：「雖然暫時只是一種「朝行晚拆」式的回家感覺，但仍很感激你們能將一小片香港帶來這個四千九百幾哩外的地方。忽發奇想，如果五月天和香港能有五月之約，那麼ToNick可不可以在每次地球圍繞太陽公轉一周之後，又轉回英國呢？」他又問網民意見，「如果可以，呢個叫咩咩之約好呢？」

即興玩插水 有見近年不少港人移居英國，ToNick是次音樂會取名《ToNick 5949 Miles Connected Live in UK》，其中的「5949 Miles」是香港與英國之間的距離， 希望透過香港音樂與在英港人重新連結。ToNick與英國觀眾久別重逢，主音恆仔(趙善恆)向觀眾問好，高呼「我哋將香港帶咗嚟喇！」並以《好想拯救地球》為音樂會揭開序幕，期待已久的觀眾即時熱血沸騰，ToNick接續唱出《鬼滅之日》、《發你個夢》、《量子糾纏》、《時間的初衷》、《再見止痛藥》、《T.O.N.I.C.K》及新歌《混醬的包裡總有熱血的香腸再見止痛藥》，其間恆仔興起與觀眾大玩「插水」，當演繹首本名曲《長相廝守》時更掀動全場大合唱。最後以《離散序》一曲完場，為渲唱會劃上圓滿句號。 氣氛非常熾熱。