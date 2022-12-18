ToNicKOLOR合體戶外開騷無懼寒風除衫派福利 驚喜獲全場大合唱回贈(有片)

ToNick與KOLOR合體舉行的兩場《Harbour The Sonic - ToNicKOLOR “Stay Awake” LIVE 2022》，昨晚(17日)與西九文化區竹翠公園開鑼。兩隊樂隊終於如願合體舉行大型演唱會，雖在寒風下於戶外開騷，在熱情歌迷的尖叫聲中，愈唱愈high，最窩心是獲歌迷驚喜送上全場大合唱，並為當晚生日的Kolor Bass手阿昇唱生日歌慶祝。在encore時段，兩樂隊主音恆仔和Sammy，以及KOLOR兩位結他手羅斌和阿昇，非常熱血，齊齊在攝氏10度的低溫下，除衫騷肌回饋歌迷。不過當時有樂迷太興奮自己衝上台欲玩「插水」不慎跌傷，幸僅輕微擦傷，送院治理後沒大礙。

兩隊樂隊在完騷後受訪，異口同聲表示很享受，恆仔表示，「我們共同的樂迷，比較熟悉大家早期的歌曲，所以表現好興奮，今晚有像回到以前Band Show的感覺，所以大家隨音樂企起身是自然反應。」兩隊樂隊由起初幾十名觀眾到幾百人，到今晚一起在大型場地開騷，非常感觸，最驚喜是演唱會尾聲，眾樂迷自發大！」而阿昇獲全場唱生日歌慶祝，並由Sammy太太盧巧音送上生日蛋糕，他表示很驚喜難忘。至於有樂迷在encore時試圖走上玩插水，他們表示目擊意外發生，「當刻唱緊歌，其實也考慮過暫停，不過大會指傷者清醒，所以放心the show must go on。其實大家見我哋好興奮，但我們事前踩台已熟習場地，絕不會在台上亂來，大家都會興奮，但要注意安全，希望受傷樂迷快點痊癒。」

「心心」手勢 答謝樂迷 昨晚演唱會開由新生代樂隊Revery擔任暖場嘉賓，唱出《Mario》、《LOL》及《門前雪》3首自己的作品後，兩天限定樂隊 ToNicKOLOR 一同以棒球外套隊服現身，一口氣合唱出雙方的 7 首作品， 分別是《圍城》、《長相廝守》、《大吟釀》、《水滾茶靚》、《無雙》、《天地會》及《好想拯救地球》，現場氣氛瞬間炒熱，KOLOR主音Sammy及ToNick主音恆仔更鬼馬一同做出「心心」的手勢，答謝樂迷抵著寒風入場支持。 其後，舞台交給KOLOR，連唱3首自己作品，包括《天地無用》、《公路之星》、《愚公》及《時差》。當唱到《時差》時，恆仔彈著電子琴再度登場，與 KOLOR 合力演出後，ToNick 接力登上舞台，連唱《鬼滅之日》、《量子糾纏》、 《光合作用》及《Go 4or It》，繼而與Sammy合唱 ToNick 的《阿飛與阿基》，為迷失的樂迷唱出希望，熱血地散發正能量。