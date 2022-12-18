ToNicKOLOR合體戶外開騷無懼寒風除衫派福利 encore樂迷跌傷幸無大礙

ToNick與KOLOR合體舉行的兩場《Harbour The Sonic - ToNicKOLOR “Stay Awake” LIVE 2022》，昨晚(17日)與西九文化區竹翠公園開鑼。兩隊樂隊終於如願合體舉行大型演唱會，雖在寒風下於戶外開騷，在熱情歌迷的尖叫聲中，愈唱愈high，最窩心是獲歌迷驚喜送上全場大合唱，並為當晚生日的Kolor Bass手阿昇唱生日歌慶祝。在encore時段，兩樂隊主音恆仔和Sammy，以及KOLOR兩位結他手羅斌和阿昇，齊齊在攝氏10度的低溫下，除衫騷肌熱向回饋歌迷。不過當時有樂迷太興奮自己衝上台欲玩「插水」不慎跌傷，幸僅輕微擦傷，送院治理後沒大礙。
兩隊樂隊在完騷後受訪，異口同聲表示很享受，恆仔表示，「我們共同的樂迷，比較熟悉大家早期的歌曲，所以表現好興奮，今晚有像回到以前Band Show的感覺，所以大家隨音樂企起身是自然反應。」兩隊樂隊由起初幾十名觀眾到幾百人，到今晚一起在大型場地開騷，非常感觸，最驚喜是演唱會尾聲，眾樂迷自發合唱回贈，他們齊聲表示事前毫不知情，談到在encore時段除衫，他們表示，「除衫是照也ToNic和KOLOR的傳統，不過以前通常在室外，今晚就在嚴寒及室外，都算是破咗傳統！」而阿昇獲全場唱生日歌慶祝，並由Sammy太太盧巧音送上生日蛋糕，他表示很驚喜難忘。至於有樂迷在encore時試圖走上玩插水，他們表示目擊意外發生，「當刻唱緊歌，其實也考慮過暫停，不過大會指傷者清醒，所以放心the show must go on。其實大家見我哋好興奮，但我們事前踩台已熟習場地，絕不會在台上亂來，大家都會興奮，但要注意安全，希望受傷樂迷快點痊癒。」
「心心」手勢 答謝樂迷
昨晚演唱會開由新生代樂隊Revery擔任暖場嘉賓，唱出《Mario》、《LOL》及《門前雪》3首自己的作品後，兩天限定樂隊 ToNicKOLOR 一同以棒球外套隊服現身，一口氣合唱出雙方的 7 首作品， 分別是《圍城》、《長相廝守》、《大吟釀》、《水滾茶靚》、《無雙》、《天地會》及《好想拯救地球》，現場氣氛瞬間炒熱，KOLOR主音Sammy及ToNick主音恆仔更鬼馬一同做出「心心」的手勢，答謝樂迷抵著寒風入場支持。
其後，舞台交給KOLOR，連唱3首自己作品，包括《天地無用》、《公路之星》、《愚公》及《時差》。當唱到《時差》時，恆仔彈著電子琴再度登場，與 KOLOR 合力演出後，ToNick 接力登上舞台，連唱《鬼滅之日》、《量子糾纏》、 《光合作用》及《Go 4or It》，繼而與Sammy合唱 ToNick 的《阿飛與阿基》，為迷失的樂迷唱出希望，熱血地散發正能量。
破傳統 戶外除衫
演唱會中段，KOLOR 帶大家走進窩心的音樂中，帶來《可再遇見》、《那年那天》、 《過客》、《Black Coffee and Sleeping Pills》及《追求》，從「看世界錯對一一顛倒都不再意外」， 到「靈魂飄 愛沒有動搖」，與樂迷穿過離散的現況，再用愛圍爐取暖。恆仔感觸表示，「一齊玩唔係必然，演唱會有幾歌都係送俾遠方無法在場的朋友，希望有日可以去佢哋的地方開騷，ToNick及後與 Sammy唱了多首最擅長的俏皮口語歌，當唱畢《窮》和《雪糕糯米糍》後，兩人唱《海膽生毛》時，鬼馬地叫觀眾舉起雙手展露「隔肋底毛」，Sammy笑言，「全世界的人都有，唔好收埋海膽！」接著是12月必唱的《Last Christmas》，最搞笑是有樂迷應景地舉起「還錢」燈牌，全場氣氛再次推高。
ToNicKOLOR隨後終極合體獻唱《海底隧道》、《時間的初衷》、《T.O.N.I.C.K》及《了不起》為演唱會作結。雖然兩隊唱足兩個半鐘，但樂迷仍意猶未盡，齊聲大叫Encore，ToNicKOLOR再度出場，送上《我不能忘記你》、《好心分手之做乜分手》、《異相》及《留言短訊》，唱到最後一首《留言短訊》時，幾位成員更順應樂迷意，於僅攝氏10度的天氣下，脫掉上衣一展肌肉獻唱。其間盧巧音更驚喜捧著蛋糕現身，全場再度為阿昇合唱生日歌慶祝，為演唱會劃上完美句號！