Tony Todd去世 得年69歲 拍檔Virginia Madsen發文悼念

於Marvel電影《毒魔：血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)中為毒液一角配音而聞名的演員Tony Todd，昨日傳出去世的消息，得年69歲。據國外媒體《The Hollywood Reporter》報道， Tony的妻子稱，他因長期患病，於本月6日在美國加利福尼亞州的家中去世。
Tony的影視生涯，可追溯到上個世紀八十年代，他曾於多齣電影裡參演不少角色，當中包括《烏鴉》(The Crow)、《破繭天魔》(Wishmaster)、《活死人之夜》(Night of the Living Dead)、《變形金剛：墮落者的復仇》(Transformers: Revenge of the Fallen)等等。其中1992年的電影《追命傳說》(Candyman)，他因此獲得紐約市恐怖電影節終身成就獎。
在《追命傳說》中，與Todd合作的63歲女演員Virginia Madsen，聽到老拍檔逝世後，即發文及上載兩人合照悼念。她寫道：「偉大的演員Tony Todd離開了我們。他現在變了天使。我愛他，就像他活著時一樣。」
Tony在2022年接受採訪時曾表示，「你必須以某種方式，獲得觀眾對這個角色的同情。」他補充說，「因此角色需要一個引人注目的元素，讓人們想要支持這個角色的理由，同時又讓他們感到厭惡。」Tony一生對演藝事業充滿熱情，因此許多影迷對他離世均感到傷痛，紛紛於網上向他悼念。