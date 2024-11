Tony Todd去世 得年69歲 拍檔Virginia Madsen發文悼念

於Marvel電影《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)中為毒液一角配音而聞名的演員Tony Todd,昨日傳出去世的消息,得年69歲。據國外媒體《The Hollywood Reporter》報道, Tony的妻子稱,他因長期患病,於本月6日在美國加利福尼亞州的家中去世。

Tony的影視生涯,可追溯到上個世紀八十年代,他曾於多齣電影裡參演不少角色,當中包括《烏鴉》(The Crow)、《破繭天魔》(Wishmaster)、《活死人之夜》(Night of the Living Dead)、《變形金剛:墮落者的復仇》(Transformers: Revenge of the Fallen)等等。其中1992年的電影《追命傳說》(Candyman),他因此獲得紐約市恐怖電影節終身成就獎。