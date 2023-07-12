Toyz三任女友全部惹火 與樂宜拍拖5年分手收場

港籍電玩實況主兼YouTuber劉偉健（Toyz）被揭搭上爆乳新歡古容榕（榕榕子），由於女方是位人妻兼人母，兩人關係隨即引起港台兩地網民熱烈討論，連登網民更毫不留情，有人寫：「王祖藍身高，又唔係靚仔，諧星路線都食到女算係咁啦…」亦有網民形容Toyz是「香港之光」。

因林襄鬧分手

事實上，Toyz身邊女伴均是高質辣妹，他到台灣發展前，跟本地索女樂宜（Lokyii）曾經有過一段情，兩人拍拖5年後分手收場；之後，Toyz跟同屬實況主的台妹湘湘交往，而上一任女友是去年底宣布分手的網紅奈奈，二人一度談婚論嫁，但前年藏毒被捕的Toyz在觀察勒戒期間，被女方發現他使用林襄的照片當成Facebook分身大頭照，讓奈奈嬲爆寫信去監獄大罵：「XXX，你這個賤種，寧願看別人照片打手X，看林襄打手Ｘ，都不跟我打X。」兩人結果也是無奈分手。Toyz早前在直播時，仍自稱目前沒有女朋友，因為未來恐怕還要踎監4年，免得連累另一半。