Toyz入獄前哭腫開直播「交代後事」 擔心女友崩潰喪喊幾小時

定居台灣的31歲香港網紅Toyz(劉偉健)，於2021年9月28日在新北市寓所被搜出藏有約200支大麻煙彈，被控涉嫌販賣大麻煙彈後，一、二審均被判刑四年零兩個月。Toyz不服判決，再上訴當地最高法院，強調自己屬自首應可減刑，但高院法官駁回上訴並維持原判，Toyz必須最快在本月入獄服刑。

Toyz前晚原定在台灣影音串流平台「浪LIVE」開直播，不過他在沒有現身，工作人員一直跟他失聯，結果失蹤逾16小時終於蒲頭，並在昨晚(5月8日)現身開Live，期間Toyz在鏡頭前看似心情沉重，過程中更多次嘆氣，表示自己有很多事情要忙，坦言這臉腫是因為今天剛大喊一場，並稱：「我昨天本來要播沒錯，就有很多事情要交代，我就不用照顧身邊的人、朋友、事業？都不用安頓我媽？ 而且心理影響生理，上禮拜我大感冒，我每天都在咳，我覺得撐到現在我很屌了，我直到今天才崩潰大哭，抱著我老母、女人哭了好個幾小時，自己做的事情變成身邊人要幫我承受，要是可以我也不想離開，我也很痛苦。」Toyz透過直播「交代後事」，直播中卻不斷跟鏡頭外疑似是其緋聞女友篠崎泫的女聲對話，有網民要求女方一同直播，Toyz看到留言後即問在場的篠崎泫是否一起現身鏡頭前，不過卻遭女友拒絕。面臨入獄的Toyz明顯對身邊人不太放心，更在直播中向粉絲深情交代說：「你們要幫我照顧她啦，多去發摟她的IG，多發點訊息給她，這個妞比較笨，我怕她崩潰，知道就知道，不知道就算了，沒差啦！」