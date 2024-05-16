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娛樂
2024-05-16 11:44:24

Toyz劉偉健剃頭今入獄 決堤直播揚言出獄搵鍾培生報仇

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香港網紅Toyz劉偉健已剃頭於今天入獄服刑。

香港網紅Toyz劉偉健已剃頭於今天入獄服刑。

電競發跡的31歲香港網紅Toyz(劉偉健)，曾任英皇娛樂旗下「英皇電競」的電競總監，近年他到台灣定居及發展，卻因販毒案遭判四年兩個月，今日將入獄服刑。

昨晚(15)Toyz以剃頭look開直播，作入獄前做最後一次開live，一度在鏡頭前淚崩決堤。對於有台灣雜誌爆料指他為了根留台灣，並保住手上千萬資產，急着與女友篠崎泫結婚，Toyz跟大家道別亦不忘回應：「想必大家看過新聞，明天就要進去了，他已經剃好頭髮，說心態健康，心情沉重，看到老母一直哭，另一半一直哭，內心不太好受，這場直播可能跟家人朋友沒有太大關聯，主要是道別。」

Toyz劉偉健卻因在台灣販毒案遭判四年兩個月。 Toyz入獄前做最後一次開live，一度在鏡頭前淚崩決堤。 Toyz入獄前做最後一次開live，一度在鏡頭前淚崩決堤。

否認結婚傳聞

對於女友篠崎泫，Toyz表示：「我出來後，有比較多的交集，我喜歡她，但以前不敢追她，因為有案子卡身上，不想拖累別人，今年我們的確在一起，原因解釋不完，以後她會在社群用文字告訴大家。終於在一起。」Toyz續說：「她有多麼勇敢跟偉大，她很單純，她不需承受這些，為什麼妳跟毒販在一起，已經明知我有案在身，風評也不好聽，我們還是在一起了。這麼漂亮的阿妹仔，沒必要去承受這些，你們也可以去追她，看能不能追到，她是完美彼此認定的夥伴不容易，我找到了。」談到娶妻，Toyz強調結婚要等他出來再考慮，並稱：「我的狀態不可以結婚的，要娶，外勞要有單身證明，我現在限制出境也不能結婚，所以不存在綁架的問題，只能說她很辛苦。」Toyz不希望入獄後，篠崎泫一個自己承受這些壓力，他又表示：「我自己騙自己，說是去休息念書，我小時候不唸書，現在去把以前的書唸完，出來找鍾培生復仇，養養身體，也許要休息一下，才能跳脫現在的框架，順便摸索現在的靈魂。」

篠崎泫 Toyz劉偉健坦言擔心篠崎泫。 篠崎泫 篠崎泫

鍾培生與Toyz去年7月在擂台上解決恩怨情仇

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