Toyz劉偉健剃頭今入獄 決堤直播揚言出獄搵鍾培生報仇

否認結婚傳聞

對於女友篠崎泫，Toyz表示：「我出來後，有比較多的交集，我喜歡她，但以前不敢追她，因為有案子卡身上，不想拖累別人，今年我們的確在一起，原因解釋不完，以後她會在社群用文字告訴大家。終於在一起。」Toyz續說：「她有多麼勇敢跟偉大，她很單純，她不需承受這些，為什麼妳跟毒販在一起，已經明知我有案在身，風評也不好聽，我們還是在一起了。這麼漂亮的阿妹仔，沒必要去承受這些，你們也可以去追她，看能不能追到，她是完美彼此認定的夥伴不容易，我找到了。」談到娶妻，Toyz強調結婚要等他出來再考慮，並稱：「我的狀態不可以結婚的，要娶，外勞要有單身證明，我現在限制出境也不能結婚，所以不存在綁架的問題，只能說她很辛苦。」Toyz不希望入獄後，篠崎泫一個自己承受這些壓力，他又表示：「我自己騙自己，說是去休息念書，我小時候不唸書，現在去把以前的書唸完，出來找鍾培生復仇，養養身體，也許要休息一下，才能跳脫現在的框架，順便摸索現在的靈魂。」