Toyz劉偉健擂台下更加精彩 搭上爆乳人妻直認：我們是合意性交(多圖)

香港籍電玩實況主兼YouTuber劉偉健（Toyz），日前參加台灣舉行的拳擊賽《The Cage 拳上 2023 終於之戰》，站上台北小巨蛋對戰有牙齒印的前老闆鍾培生，在港台兩地話題十足。

雖然Toyz在拳賽中落敗，但他近日仍成為新聞人物，台媒近日爆料，公開Toyz街頭拖住爆乳新歡古容榕（榕榕子），而女方被指是位仍未離婚的人妻兼人母，而被戴綠帽的古容榕老公，已向媒體出示身分證的配偶欄為證，上面清楚寫上配偶的名字是古容榕，而榕榕子老公更怒斥兩人雖然正搞離婚，但女方完全不讀不回訊息，明顯為了Toyz拋棄家庭，不肯處理夫妻問題。