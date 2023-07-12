Toyz劉偉健擂台下更加精彩 搭上爆乳人妻直認：我們是合意性交(多圖)

香港籍電玩實況主兼YouTuber劉偉健（Toyz），日前參加台灣舉行的拳擊賽《The Cage 拳上 2023 終於之戰》，站上台北小巨蛋對戰有牙齒印的前老闆鍾培生，在港台兩地話題十足。
雖然Toyz在拳賽中落敗，但他近日仍成為新聞人物，台媒近日爆料，公開Toyz街頭拖住爆乳新歡古容榕（榕榕子），而女方被指是位仍未離婚的人妻兼人母，而被戴綠帽的古容榕老公，已向媒體出示身分證的配偶欄為證，上面清楚寫上配偶的名字是古容榕，而榕榕子老公更怒斥兩人雖然正搞離婚，但女方完全不讀不回訊息，明顯為了Toyz拋棄家庭，不肯處理夫妻問題。
榕榕子原名古容榕，其IG多達14.4萬人追蹤，她最近與31歲的Toyz打得火熱，被台灣網民於6月中目擊拖甜蜜現身街頭，兩人猶如連體嬰黐到實，Toyz解釋兩人當日只是在拍攝影片。台灣討論區亦有網民熱烈討論Toyz，有人更寫：「勾搭已婚人妻還推說拍片，證據都有」，另外，在Toyz開直播期間，更有網民留言：「需要爆料你跟古小姐的事情嗎？」Toyz當時直接讀出網民的留言，且大方回應：「我們這個都是合意性交啦，沒有在性侵別人、性騷擾別人的啦，好不好，傻傻的。」直認跟古容榕有親密關係。不過在直播結束後，Toyz將講到古小姐的片段刪除，但相關影片已被網民備份。Toyz也再解釋，古小姐就是香菱介紹、簽給旗下電競戰隊的藝人，在公在私兩人也有密切關係。