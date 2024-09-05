Toyz劉偉健獄中做老竇？ 女友篠崎泫曬凸肚分享雪卵過程

香港網紅Toyz(劉偉健)定居台灣多年，2021年9月28日在新北市寓所被搜出藏有約200支大麻煙彈，繼而被控涉嫌販賣大麻煙彈，今年4月判監四年零兩個月。Toyz已在5月16日入獄，並於6月9日在獄中度過其32歲生日，他服刑前曾表示擔心現任女友篠崎泫，更傳出他為保千萬資產，急着與篠崎泫結婚。

31歲的篠崎泫是台日混血藝人，雖然愛郎已成為階下囚，但她仍然相當活躍，不時透過社交網分享生活日常。篠崎泫昨日(4日)突然在IG聲稱：「分享一個非常重大的消息，其實我懷孕了？」同時又自摸脹卜卜的凸肚，不過她卻話鋒一轉，表示自己是去雪卵，並將過程記錄了下來，不少網民即想到獄中的Toyz，更紛紛「恭喜劉太」。