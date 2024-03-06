Toyz劉偉健被爆戴綠帽 篠崎泫崩潰：大家可以繼續罵死我

疑介入陳零九戀情

然而有台媒指，Toyz與篠崎泫的緋聞只是炒作新聞，目的是為了保護正牌女友，不過篠崎泫卻成為眾矢之的，日前爆出疑似介入陳零九戀情，導致對方分手，而女星愷愷則在Threads爆料，暗示篠崎泫一年前曾與Toyz交往，篠崎泫當時因偷食而分手，還力斥「勾別人男友死不認」，引發網民討論。愷愷發文寫「那個什麼便利商店～好久之前就是跟玩具(指Toyz)交往了呀，然後跟玩具交往的時候勾搭別人男友，被抓包以後死不承認…與此同時跟玩具分手了，後來跟別人男友也沒戲了…現在又跟玩具復合了」雖未沒有指名道姓，但明顯就是指近期的是非人物篠崎泫。