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娛樂
2024-01-23 12:20:00

Toyz 批醋飯難吃被打到送醫縫11針 丁特現身幫腔：他無需改變！

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Toyz與丁特是昔日電競隊友，但在Toyz詐賭丁特後，兩人鬧翻。Toyz此番與超哥兩人為「醋飯難吃」鬧出糾紛，丁特帶著團隊現身超哥餐廳，他說：「我們站在自媒體的角度，也很多人在關注，所以需要中立一點看待事情。今天來單純是好奇到底好不好吃，主要可能會針對醋飯！」被問到有無關心Toyz？他老實地說：「沒有，也是怕有點尷尬，畢竟關係沒有從前那麼好！」

網紅Toyz（劉偉健） 20日到網紅超哥經營的日式料理店用餐，批評對方料理「醋飯難吃」，因此被超哥打到腦震盪送醫縫11針。Toyz昔日隊友丁特（本名薛弘偉）22日也親自現身超哥的店拍片，親自檢驗「醋飯」味道如何。Toyz與丁特是昔日電競隊友，但在Toyz詐賭丁特後，兩人鬧翻。Toyz此番與超哥兩人為「醋飯難吃」鬧出糾紛，丁特帶著團隊現身超哥餐廳，他說：「我們站在自媒體的角度，也很多人在關注，所以需要中立一點看待事情。今天來單純是好奇到底好不好吃，主要可能會針對醋飯！」被問到有無關心Toyz？他老實地說：「沒有，也是怕有點尷尬，畢竟關係沒有從前那麼好！」

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Toyz當街被超哥打。（圖／翻攝畫面） Toyz到網紅超哥的店用餐。（圖／翻攝網路）

丁特：Toyz無需改變！

丁特坦言在看到新聞的第一時間，還以為是做戲，後來才發現Toyz送醫是真的，「受傷就比較衰，他們兩個可能是誤會，源自文化上的差異，Toyz可能覺得超哥過來是給他壓力，但其實站在超哥的角度就會覺得我把你當做貴客招待，如果沒有打成這樣，應該會有解開心結的效果。」丁特認為Toyz在直播前半段雖然對食物沒有太多好評，但還是對超哥有尊重，「他有把食物吃完就算給超哥尊重，如果不好吃也不會吃完，但超哥進來他講話就變得比較激進，所以導致誤會產生，動手就是不對，這件事還是文化的隔闔，我覺得如果沒有打成這樣，應該會有解開心結的效果。」

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提到網路上不少人質疑Toyz講話態度充滿挑釁、嘴巴很壞，丁特表示「這應該是大家的共識吧，普遍會覺得他嘴巴蠻壞的，但我就覺得就比較尖酸刻薄一點，但可能也是為了把直播的工作做好，因為他剛好換平台，想把流量做好。」但他也認為Toyz無需改變，「我不希望他改變，如果他改變就不是他了，從我角度他就是做自己，只是超哥沒辦法接受。」為昔日隊友緩頰，至於兩人未來合作得可能性，他表示：「不排除這個可能性，機率是2.3％。」大開當年詐賭玩笑哏。丁特也向昔日隊友致意希望他早日康復，「他為了直播效果，算是付出很慘痛的代價！」至於「超派鐵拳」給幾分？丁特表示行為不可取，但對於「超派鐵拳」的哏，他則是比讚表示：「滿有哏的，80分。」

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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