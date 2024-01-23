Toyz 批醋飯難吃被打到送醫縫11針 丁特現身幫腔：他無需改變！

網紅Toyz（劉偉健） 20日到網紅超哥經營的日式料理店用餐，批評對方料理「醋飯難吃」，因此被超哥打到腦震盪送醫縫11針。Toyz昔日隊友丁特（本名薛弘偉）22日也親自現身超哥的店拍片，親自檢驗「醋飯」味道如何。Toyz與丁特是昔日電競隊友，但在Toyz詐賭丁特後，兩人鬧翻。Toyz此番與超哥兩人為「醋飯難吃」鬧出糾紛，丁特帶著團隊現身超哥餐廳，他說：「我們站在自媒體的角度，也很多人在關注，所以需要中立一點看待事情。今天來單純是好奇到底好不好吃，主要可能會針對醋飯！」被問到有無關心Toyz？他老實地說：「沒有，也是怕有點尷尬，畢竟關係沒有從前那麼好！」

丁特：Toyz 無需改變！ 丁特坦言在看到新聞的第一時間，還以為是做戲，後來才發現Toyz送醫是真的，「受傷就比較衰，他們兩個可能是誤會，源自文化上的差異，Toyz可能覺得超哥過來是給他壓力，但其實站在超哥的角度就會覺得我把你當做貴客招待，如果沒有打成這樣，應該會有解開心結的效果。」丁特認為Toyz在直播前半段雖然對食物沒有太多好評，但還是對超哥有尊重，「他有把食物吃完就算給超哥尊重，如果不好吃也不會吃完，但超哥進來他講話就變得比較激進，所以導致誤會產生，動手就是不對，這件事還是文化的隔闔，我覺得如果沒有打成這樣，應該會有解開心結的效果。」